Alicia Bárcena presume en la ONU la derrota neoliberal: “mostró su fracaso palpable”

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).– Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), presumió este sábado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los logros de la llamada Cuarta Transformación (4T).

Durante su participación en el debate general del 79 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU, Bárcena Ibarra señaló el fracaso de las políticas neoliberales, pues han dado como resultado empobrece a la gente y devastar el planeta.

La Canciller destacó que con la administración de Andrés Manuel López Obrador se logró “revertir la degradación y precarización de las condiciones de vida de nuestra población”, pues más de 9.5 millones de mexicanas y mexicanos abandonaron la pobreza en cinco años y el coeficiente de Gini –medida que se utiliza para medir la desigualdad de los ingresos en un país– llegó a su mínimo histórico.

"El Consejo de Seguridad necesita una reforma urgente. México propone la eliminación del veto en su totalidad y en tanto esto no se logre, su limitación en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra"

“El salario se incrementó en 135 por ciento, derribando aquellos mitos inflacionarios pregonados como certezas absolutas por los que buscan mantener el statu quo; se eliminaron privilegios fiscales reforzando las arcas públicas y poniendo coto a la corrupción, la evasión y la elusión fiscal; se tomaron acciones inéditas a nivel constitucional para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, garantizar la igualdad y la participación política de las mujeres; así como para dejar un legado manifiesto de conquistas sociales en nuestra Carta Magna para que nadie pueda arrebatárselo a las generaciones futuras”, resaltó.

La Secretaria de Relaciones Exteriores expuso que México impulsó el Modelo Mexicano de Movilidad Humana, “una propuesta para gestionar la migración de manera integral, por medio de la atención a sus causas estructurales y a la colaboración regional”.

Explicó que dicho modelo consiste en cuatro pilares: empoderar a las comunidades mexicanas en el exterior y promover que Estados Unidos adopte para ellos, su total regularización; fortalecer y ampliar la cooperación para el desarrollo en comunidades de origen y retorno; atender los factores políticos y las sanciones económicas que inhiben el desarrollo y generan migración irregular; y generar vías seguras, ordenadas y asociadas a la movilidad laboral.

📌 Intervención de la canciller @aliciabarcena, en representación de México🇲🇽, en el Debate General de la #UNGA79🇺🇳, en la sede de la @ONU_es de Nueva York.

🔗 https://t.co/V6tqyDYG7u ✅ Discurso completo:

🔗 https://t.co/QwYv5oEHhz pic.twitter.com/0IKvAvCDCa — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 28, 2024

“Lo decimos para que se escuche lejos: la migración no es un problema, es un fenómeno; no es un delito, los migrantes no son delincuentes. El problema son los factores que los expulsan de sus hogares, los peligros a los que se exponen al no encontrar vías legales de movilidad y las prácticas que los criminalizan” resaltó.

Asimismo, criticó que la “hegemonía neoliberal” ha demostrado “su fracaso palpable al plantear un modelo de desarrollo extractivista que socializa pérdidas, privatiza ganancias, empobrece a la gente y devasta el planeta”.

“Las carreras armamentistas y las guerras regresaron a la geopolítica internacional; la devastación del medio ambiente avanza; la frustración y el descontento se manifiestan en extremismos, en propuestas que niegan derechos y reniegan los valores democráticos; las instituciones del sistema internacional pierden legitimidad”, cuestionó.

"El 1 de octubre inauguraremos la administración de la primera presidenta mujer en 200 años, la doctora @Claudiashein. Con su liderazgo, el gobierno humanista profundizará los esfuerzos para combatir pobreza y desigualdad"

“La guerra se ha prolongado demasiado y nos afecta a todos. Todos perdemos menos los mercenarios de la muerte, menos aquellas empresas armamentistas que lucran con el dolor y la pérdida de millones de niñas, niños y familias enteras”, declaró.

“Ante esta preocupante realidad, es imperativo que redoblemos esfuerzos para eliminar las armas nucleares: sus efectos devastadores, que no pueden ser contenidos en el espacio ni en el tiempo, las hacen contrarias al derecho internacional y a la sobrevivencia de la humanidad”, agregó.

LA CANCILLER PIDE GESTO DE DESAGRAVIO

Ayer, la Canciller confirmó que en el marco de la semana de alto nivel de la ONU en Nueva York ha mantenido contactos con el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y con su homólogo José Manuel Albares, con quienes ha dicho mantener “excelentes” relaciones, aunque ha invitado a España a participar en una “reunión de desagravio” para aparcar discrepancias históricas.

Bárcena, que ha comparecido ante los medios desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, ha explicado que cuando en México se descubren ruinas las comunidades celebran una especie de “ceremonia de desagravio” porque implica entrar en tierras y culturas ancestrales.

Con este símil, espera que con España pueda producirse en un futuro una reunión que permita “salir de la situación” generada en los últimos años, a raíz de una carta remitida en 2019 por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a Felipe VI y que ha derivado cinco años después en que el Rey no haya sido invitado a la ceremonia de investidura de la nueva mandataria, Claudia Sheinbaum.

Bárcena ha incidido en que esta polémica “no es un tema reciente” y ha señalado que en la misiva de 2019 lo que se hacía era “invitar” al Gobierno español y al monarca a “conversar”. Lo que pidió entonces López Obrador, que también exhortaba a pedir disculpas por los abusos de la conquista, “no fue respondido”, ha apuntado la Canciller.