FOTOGALERÍA ¬ Mujeres marchan al Zócalo para exigir aborto libre y seguro en México

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- Miles de mujeres salieron a las calles este sábado con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Marcha feminista, antiracista y abortera.

Contingentes pequeños salieron desde la glorieta Amajac hacía el Zócalo capitalino para conmemorar el día y exigir a los congresos locales se despenalicé la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en las entidades donde aún se considera un delito.

La Suprema Corte de México despenalizó el aborto a nivel federal este mes, en una decisión que amplía la legalidad de la interrupción del embarazo al resto del país y que da un paso más respecto de una sentencia de la corte del 2021, cuando se declaró inconstitucional penalizar el aborto.

Con la modificación del Código Penal Federal, todas las instituciones de salud federales, que cubren 70 por ciento de la población, están obligadas a prestar los servicios de interrupción del embarazo. No obstante, la sentencia no cubre a 20 de los 32 estados del país donde aún no se han modificado los códigos penales estatales en materia de aborto.

El máximo tribunal dijo en un comunicado que las normas que penalizan el aborto voluntario, ya sea que otra persona lo practique o que la mujer o persona gestante se lo autoprocure, son “inconstitucionales al anular por completo el derecho a decidir”.

La Corte señaló que el Congreso debe derogar las normas contenidas en el Código Penal Federal, que criminalizan el aborto voluntario antes de que finalice el período de sesiones tras la notificación de la sentencia.

La primera entidad mexicana en despenalizar y legislar sobre el derecho al aborto fue la Ciudad de México hace 15 años. Le siguió Oaxaca en 2019. A partir de 2021, los cambios legales graduales han sido continuos, y actualmente también está despenalizado en Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo.

La primera entidad mexicana en despenalizar y legislar sobre el derecho al aborto fue la Ciudad de México hace 15 años. Le siguió Oaxaca en 2019. A partir de 2021, los cambios legales graduales han sido continuos, y actualmente también en: Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Jalisco y Puebla. También se ha ordenado hacer las reformas correspondientes a los Congresos de Nayarit, Zacatecas y Estado de México.