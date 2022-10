La Industria Mexicana de Coca-Cola impulsa a mujeres de Santa Inés Yatzeche, Oaxaca

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- La Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) apoya e impulsa al talento femenino, el bienestar de las comunidades, el reciclaje y el uso responsable del agua con la finalidad de promover el acceso a agua limpia en las comunidades en las que opera. De la mano de Fundación Coca-Cola, la IMCC invirtió más de 2.5 millones de pesos en la primera fase de un sistema de captación pluvial para que los habitantes de Santa Inés Yatzeche, en Oaxaca, tengan acceso a agua limpia, además de entregar 60 estufas ahorradoras a las mujeres productoras de tlayudas (tortillas de maíz artesanales) con el objetivo de impulsar su negocio, su bienestar y reducir los tiempos que invierten en la producción y venta de las tortillas de maíz.

Este proyecto fue realizado de la mano de Save The Children, quien se encargó de la construcción de las estufas y de brindarles capacitación personal/empresarial a las mujeres. Además, la IMCC creó una alianza con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) para ampliar los canales de comercialización de sus productos a más restaurantes y comercios a un precio justo. “Apoyar a las mujeres significa garantizar su autonomía económica por medio de un mecanismo comercial justo. Ampliaremos los canales de precio justo para asegurar que más personas prueben este emblemático platillo orgullo de Oaxaca y México”, señaló Claudia Ramírez, en representación de la CANIRAC.

La Industria Mexicana de Coca-Cola también se comprometió a crear una marca propia, de la mano de Fundación Coca-Cola, para las tlayudas que producen en la comunidad.

“Estamos muy felices porque no habían volteado a ver la comunidad, la tortilla se ha vuelto un platillo internacional, pero nadie sabe quién lo hace y como fue hecha la tlayuda, por lo que esto es lo mejor que me ha pasado durante mi gestión por ellas”, comentó María de Jesús Saveche, Presidenta Municipal de Santa Inés Yatzeche.

Eufrosina Cruz, Diputada federal por Oaxaca asegura que más del 70 por ciento de las mujeres que habitan Santa Inés Yatzeche se dedica a la producción de las tlayudas, quienes, además, la mayoría también son el sustento de sus familias.

“Hacemos 700 tortillas al día”, compartió Isabel García, productora de tortillas de maíz. “Con el humo duelen los ojos, las rodillas, hace mucho calor, me duele toda la espalda y todo se complica en el día. Ahora será de mucho apoyo una nueva estufa para que no me duela más la espalda y no me lastimen los ojos, también porque hay que ahorrar más leña porque no hay, y también para ganar un poquito más de dinero”, comentó Isabel, una de las mujeres que recientemente fue beneficiada.