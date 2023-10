Fuerzas federales (15 mil), a contener saqueos. AMLO acusa a críticos: “buitres...”

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó acerca de las labores que el Gobierno federal está realizando en Guerrero tras el paso del huracán “Otis”, el cual ya dejó 39 muertos y 10 desaparecidos.

A través de un video en el que se sumaron por llamada los secretarios de Marina, Defensa Nacional, Seguridad, Gobernación y la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, López Obrador acusó a expresidentes y dueños de medios de comunicación de desinformar a la población.

“Hay mucha desinformación, mucha politiquería, quieren utilizar esta desgracia con propósitos electorales, zopilotes, no les importa el dolor de la gente, lo que quieren es dañarnos y que hubiesen muchos muertos para culparnos y sacar ellos raja”, dijo en un videomensaje difundido la tarde de este sábado desde Palacio Nacional.

Al exhibir un mensaje del expresidente Vicente Fox en el cual escribió en la red social X, antes Twitter, “chinguen a su madre a todos los que nos gobiernan, militares o no”, López Obrador lamentó sus expresiones: “es de pena ajena”.

NO ME QUEDA MAS QUE DECIRLES CHINGUEN A SU MADRE A TODOS LOS QUE NOS GOBIERNAN.

MILITARES O NO !!

RESUELVAN ACAPULCO Y LA INMENSA DESGRACIA EN QUE ESTA NUESTRO PAIS.

Toma Ejército control sobre ayuda para Acapulco – Vía @reforma https://t.co/ar6fjUPyky

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) October 27, 2023