COVID-Largo , Hipertensión y Enfermedad Cardiovascular

En medicina los avances tecnológicos para diagnóstico y tratamiento de enfermedades marcan diferencias en el pronostico y tratamiento. Cuando se hizo popular el acceso al baumanómetro, eso aparato portátil que nos ayuda a determinar la presión arterial esto invitaría a pensar que las personas con presión sanguínea elevada vigilarían el control de esta enfermedad o se diagnosticarían nuevos casos de manera temprana.

No ha sido así, la hipertensión arterial sigue siendo al principal causa de enfermedad cardiovascular y esta, la enfermedad cardiovascular, sigue siendo la principal causa de muerte en México y en el mundo.

Durante la pandemia COVID-19 identificamos un riesgo mayor de enfermedad grave y muerte en pacientes con historia de Hipertensión arterial. Ahora hemos identificado que las personas que padecieron COVID-19 y continuan con síntomas, padecen algo llamado “COVID-Largo”, y presentan un riesgo elevado para padecer no sólo hipertensión arterial si no algunas otras enfermedades cardiovasculares. Muchas de ellas presentan dolor de pecho conocido como angina o angor pectoris asociado a inflamación del músculo cardiaco conocido como miocarditis.

Alrededor del 87 por ciento de las personas que padecieron COVD-19 continuan con síntomas, es decir, padecen COVID-Largo. De las personas padeciendo COVID-Largo 9 de cada 10 han tenido al menos un episodio de dolor en el pecho.

En personas con síntomas cardíacos después de COVID19 encontramos:

Taquicardia o palpitaciones aceleradas sin relación con actividad física o incluso en reposo y presentándose de manera aleatoria

Hipertensión arterial. Presión arterial elevada por arriba de 130 mmHg para la presión sistólica después de haberla tomado 10 veces en un lapso de tres semanas, sumar las presiones sistólicas y dividirlas entre 10 obteniendo una cifra por encima de 130 mmHg

Miocarditis. Inflamación del músculo cardiaco frecuentemente en reposo y asociado a taquicardia

Taquicardia paroxística con hipotensión, conocido como POTS por sus siglas en inglés

Las personas presentando uno o mas de estos síntomas cardiovasculares han visitado las salas de emergencia y han recibido tratamientos que incluyen analgésicos/antiinflamatorios, medicamentos para gastritis o reflujo, corticosteroides, anticoagulantes, antidepresivos, ansiolíticos, e incluso, se han enviado a consulta psiquiátrica.

El mecanismo por el cual la infección por SARS-CoV2 afecta de este modo el aparato cardiovascular no se entiende del todo aun. Sabemos que SARS-CoV2 entra a las células utilizando el sitio de unión de los receptores de Enzima Convertidora de Angiotensina-2 (ECA2).

Al principio, por ser una enfermedad que presentaba la mayoría de los síntomas en el aparato respiratorio se pensaba que sólo se unía a estos receptores en los pulmones, sin embargo aprendimos que por encontrar receptores de ECA2 en las células adiposas, en la grasa, las personas con sobrepeso y obesidad presentaban cuadros mas severos, se identificaron como de alto riesgo, no solo para que una vez con la infección esta fuera de gravedad y la tasa de mortalidad mostrara cifras mas elevadas sino también es este grupo de personas en el que se han identificado la mayoría de los casos de enfermedad cardiovascular asociada a COVID-Largo.

Los otros grupos asociados a mayor riesgo son personas adultas de 35 a 49 años de edad y predominantemente en mujeres.

Hasta hoy se asocia la presentación de estos síntomas cardiovasculares con un deterioro de la calidad de vida el cual va desde casos leves que disminuyen la intensidad con el paso del tiempo hasta casos de pacientes con síntomas que causan discapacidad laboral y deterioro sustantivo de la calidad de vida.

Hasta hoy no hay protocolos de tratamiento mas allá de manejar los síntomas en aquellas personas que buscan tratamiento. Se debe continuar investigando los mecanismos por los cuales el COVID-Largo se presenta en algunas personas y así podremos elaborar protocolos de prevención y tratamiento.

Si usted tiene síntomas como los mencionados busque atención médica.

Si le interesa leer respecto a este tema al final de este texto encontrarán referencias que les proporcionarán información y si tiene dudas acudan con un profesional de la salud. Muchas gracias.

