La deportista mexicana Daniela López denuncia a su expareja por agresiones físicas

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- La deportista mexicana, Daniela López Mejía, denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su expareja.

La luchadora hizo una publicación a través de su cuenta de Instagram, en donde compartió con sus seguidores la fuerte agresión que sufrió por parte del padre de su hija. Daniela López denuncia que el sujeto es peleador profesional de artes marciales mixtas.

La deportista declaró que, si bien procura mantener su vida privada fuera de las redes sociales, hizo pública la denuncia después de haber sufrido la agresión pues se encontraba profundamente asustada y temió por su seguridad y la de su hija.

En las imágenes que incluyó en la publicación, se le puede ver gravemente golpeada y con hinchazón en el rostro, específicamente en el ojo y pómulo derechos, así como en la nariz.

Compartió también que ya presentó una denuncia formal antes la Subprocuraduría de Justicia Alternativa de Unidad de Atención Temprana de Cabo San Lucas.

“Lo que me hizo es inhumano, no le importó que mi hija estuviera ahí (…) Lo último que me dijo era que eso era lo que yo me merecía”, señaló la deportista mexicana al tiempo que agradeció a las personas que le mostraron su apoyo después de haber publicado la agresión de la que fue víctima.