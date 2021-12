Mbappé afirma que no irá al Real Madrid en enero: “Terminaré la temporada con el PSG”

AS MÉXICO

Durante una entrevista, el internacional francés Kylian Mabppé habló sobre la eliminatoria contra los merengues, además del cambio en su forma de juego por Messi y su decisión sobre la petición de salir del club parisino el próximo verano.

Por Andrés Onrubia

Ciudad de México, 28 de diciembre (AS México).- Kylian Mbappé será libre de negociar con el equipo que quiera en cuatro días. Sin embargo, todo indica a que no sabremos cuál es su decisión final hasta, como mínimo, el final de la eliminatoria de los octavos contra el Real Madrid. Un día después de ser elegido el mejor jugador del año para los Globe Soccer Awards, el crack del PSG ha concedido una entrevista en CNN en la que ha hablado sobre la petición que le hizo al PSG de salir en verano, además de la eliminatoria contra el conjunto blanco.

Si se lamenta de haber pedido al PSG salir: “Fui sincero. Di lo que tenía en mi corazón (…) Estoy muy feliz de quedarme en el PSG, París es mi ciudad también. Soy francés… Quiero ganarlo todo esta temporada”.

Sobre si jugaría en el Real Madrid la próxima temporada, respondió riéndose: “No es el momento de hablar sobre mi futuro. Solo tengo en mente ganar al Real Madrid en febrero y marzo. No, en enero no iré al Real Madrid. Voy a terminar la temporada con el PSG, con total seguridad. Quiero darlo todo para ganar un gran título para los aficionados, creo que me lo merezco”.

La eliminatoria contra el Real Madrid: “Tenemos que estar preparados. Es el momento. Es el momento más importante de la temporada. Por supuesto, queremos dar un paso adelante ahora. Hace dos años hicimos final, semifinal después, pero ahora queremos ganar la Champions”.

Quedarse en París: “París es mi ciudad, aquí nací y también es donde crecí. Jugar en el PSG es una sensación increíble, ya que tienes a tu familia y a tus amigos cerca”.

Jugar con Messi: “Es un gran placer para mí poder decir a mis hijos, a mis amigos que juego con Messi. Tenemos que disfrutar viéndolo en París… Es un momento increíble en la historia del fútbol”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.