La familia del vendedor de tamales se moviliza; de la Fiscalía, ni una sola palabra

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).– Los familiares de un vendedor de tamales que fue asesinado por un conductor aparentemente en estado de ebriedad han decidido iniciar una movilización para clamar justicia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumple cuatro días en total silencio, aunque es la principal sospechosa de la liberación de quien, la noche de Navidad, provocó una doble tragedia: primero, dar muerte a un padre; la segunda, el haber evadido su responsabilidad, aunque deja a una familia en el desamparo.

La Alcaldía de Cuautitlán Izcalli, cuyos elementos de seguridad detuvieron en flagrancia al conductor –cuando intentaba huir de la escena– la noche del 24 de diciembre, republicó un mismo comunicado de prensa en el que parece deslindarse del caso. “Tras su detención [Jorge ‘N’] fue presentado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que se realice el proceso correspondiente”, dijo, después de los reclamos públicos a la Alcaldesa de Acción Nacional, Karla Fiesco.

Lo que la Fiscalía hizo fue circular, entre un puñado de medios, una “nota informativa” que no tiene siquiera valor de comunicado oficial. Esas “notas informativas”, sin logotipo y sin responsables de publicación, han sustituido, en los últimos tiempos, los comunicados formales. Lo que la Fiscalía plantea allí es que exigirá una recompensa para la familia.

En ese mensaje que no tiene valor ni siquiera de comunicado oficial, las autoridades mexiquenses argumentaron que la liberación se dio tras 48 horas del término constitucional y, debido a que se trata de un crimen culposo, no amerita prisión preventiva oficiosa. También dijeron que el acusado presentó una póliza de seguro como supuesta garantía de pago de la reparación del daño.

Por los tiempos de la liberación, Ken Omar “N”, de 32 años, habría salido libre mientras los familiares de Jorge Claudio, el vendedor de tamales asesinado en plena Navidad, era enterrado por sus familiares. Solamente uno de los dos pasará fin de año con sus seres queridos: el hombre acusado de atropellar a un trabajador mientras manejaba supuestamente alcoholizado.

Es por ello que, en plenas épocas festivas de fin de año, la familia convocó a una manifestación para exigir justicia a las autoridades.

“En compañía de mi familia, amigos y conocidos de mi papá queremos realizar una marcha pacífica el día jueves a las 12:00 de la mañana, partiendo desde la avenida del Jacal, frente al gimnasio Pablo Colin en la colonia la Perla, esto con la intensión de ejercer presión en la Fiscalía para tener justicia por mi padre”, señaló su hijo, Jorge Raziel Claudio López, en redes sociales.

“Espero puedan asistir y que el caso de mi papá no quede con su asesino libre. Hoy hago justicia por ti papá, y no parare hasta que sea encerrado tú asesino. #Justiciaparajorge #justiciaparaelseñordelostamales”, añadió.

Consultados por SinEmbargo sobre el caso, el Gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México evitó hacer comentarios y refirió todo a la Fiscalía mexiquense.

El reportero de nota roja Carlos Jiménez aseguró que las autoridades del Ministerio Público “les están ofreciendo 230 mil pesos como indemnización” y que “los están presionando para que acepten y no hagan más lío”.

El caso explotó el lunes, cuando Raziel anunció que por la mañana habían liberado al asesino de su padre. “El asesino de mi papá, por obligación debe hacerse cargo de la indemnización, pero también debería estar tras la rejas, porque un homicidio es un homicidio, este ebrio o no. (…) Quizás la familia del asesino tenga mucho dinero e influencias, pero yo alzaré la voz y no voy a parar hasta tener la justicia que merecía mi papá”, añadió el estudiante.

Jorge Claudio manejaba su puesto ambulante con una bicicleta cuando un automovilista presuntamente bajo los efectos del alcohol lo atropelló en la vuelta de la avenida Morelos y Torre Omega en Santa María Las Torres, de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, el sábado pasado, en plena Navidad.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que una camioneta Countryman color gris de Mini Cooper atropelló a un tamalero que conducía su puesto ambulante por la carretera. Además de ir a exceso de velocidad, el conductor quiso escapar de las autoridades tras el choque, sin embargo, agentes de la Seguridad Pública del Izcalli lo detuvieron.

En el video, el Mini Cooper, a comparación de los demás coches iba en exceso de velocidad, no logró controlar la vuelta en la curva donde Jorge Claudio llevaba su bicicleta y se estampó directamente contra el tamalero, aunque no le impidió seguir su camino, a pesar de incluso haber perdido su defensa frontal con todo y placa.

El sujeto fue perseguido por las autoridades y fue detenido por los elementos de la policía. Posteriormente fue llevado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Pero 48 horas después era liberado.

Raziel, hijo de Jorge Claudio, también descartó que piensen solamente en lo económico, sino en justicia para su padre: “Pero parece ser que en este mundo piensan que lo que uno quiere es dinero, cuando no es así, yo quiero de regreso a mi papá. Es verdad que mi padre era nuestro sustento económico de toda mi familia, puesto que él hacía los tamales y nosotros le ayudamos a venderlos para poder brindar el pan de cada día a mi casa”, explicó.

“Siento mucho dolor, sea como sea no me gustó verlo ahí. Quedé traumado. No me saco de la mente ver a mi papá así”, le dijo al Multimedios el otro de los hijos de Jorge Claudio, Joab.