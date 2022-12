¿Cuáles son los festivales de música confirmados para 2023? Aquí todos los detalles

A nada de que se termine este año y para empezar el próximo de la mejor manera, te compartimos el itinerario musical que nos espera en 2023.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 28 de diciembre (AS México).- Nos esperan varios festivales importantes para 2023, así que te compartimos todo lo que necesitas saber de estos eventos; incluyendo ciudades, fechas y dónde adquirir tus boletos. ¡Toma nota!

VIVE LATINO

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino se celebrará los días 18 y 19 de marzo de 2023, en el Foro Sol, de la Ciudad de México. Contará con la participación de artistas como Red Hot Chilli Peppers, Pesado, Pastilina Mosh, Miranda, los Claxons, León Larregui, Carin León, Café Tacvba, Elsa y Mar, Los Bunkers, Caligaris, Daniela Spalla, Allison, Austin TV, Enjambre, Alemán, Alex Ferreira, ALT-J, Bandalos Chinos, Buscabulla, Café Tacvba, Carín León, Carla Morrison, De Saloon, Kinky, Las Ligas Menores, Leonardo de Lozanne, Amandititita, Lila Downs, Los Pericos, Lost Acapulco y Reyno, entre otros. Los boletos se encuentran a la venta por medio del sistema Ticketmaster, puedes adquirirlos dando click aquí.

TECATE PA’L NORTE

Uno de los festivales más esperados del siguiente año es el Tecate Pa’l Norte, pues se tratará de la edición más grande de su historia, con tres días llenos de música. El cartel está conformado por artistas como The 1975, 5 Seconds of Summer, Café Tacvba, Carlín León, Duke, Franz Ferdinand, Panteón Rococo, Sebastián Yatra, Wisin & Yandel, Austin TV, Los Bunkers, Los Cafres, Carla Morrison, José Madero, Julieta Venegas, Nach, Moderat y León Larregui, muchos más. Se llevará a cabo los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril, en el Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León. Hasta el momento, quedan algunos boletos disponibles, por medio del sistema Ticketmaster.

VAIVÉN

Este evento se realizará el próximo 29 de abril, en Jardines de México, que está ubicado en el Km 129 de la Autopista México – Acapulco, contará con la participación de Rüfüs Du Sol, Tove Lo, Polo & Pan, Poolside, Ben Böhmer, Bedouin, Flight Facilities, Channel Tres, St. Lucia, Giolí & Assia, Jesse Baez. Nick Warren, Kerala Dust, Porter, Colyn, Shemanology, Technicolor Fabrics, Ghetto Kids, Kaia Lana, YoySoyMatt, Nicole Hort, QRTR, Miranda Santizo, Pauza, Plano, Aveparadiso y Brolorizo. Quedan algunos boletos disponibles a través de Ticketmaster, puedes acceder dando click aquí.

BAHIDORÁ

Este 2023 se celebrará en los días 17, 18 y 19 de febrero, en Las Estacas, en el estado de Morelos. El lineup de este año está conformado por Aquihayaquihay, Budaya, Danilo Plessow, Desiree, Don Letts, Fort Romeau, Hermanos Guitiérrez, Hiautus Kaiyote, John Talabot, Kokoroko, La Muchacha, Lido Pimienta, Little Dragon, Los Cotopla Boys, Los Esplifs, Mabiland, Mildlife, Moxie, Mr. G, Natasha Diggs, Pachyman, Pehuenche, Ruiseñor, Sangre Nueva, Simona y Soichi Terada, entre otros. Las entradas se encuentran a la venta en la página oficial del evento, puedes adquirirlas dando click aquí.

CORONA CAPITAL

Luego del éxito que tuvo la edición del año pasado, ya se anunciaron las fechas para el Corona Capital 2023, que tendrá lugar del 17 al 19 de noviembre. Hasta el momento, no se han compartido más detalles, por lo que es posible que sea hasta a mediados del siguiente año cuando se dé a conocer toda la información necesaria.

MACHACA

Para sorpresa de los fans, se dio a conocer que el festival se celebrará el próximo 24 de junio, en el Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León, aunque, hasta ahora, sólo se tiene confirmada la presencia de Korn, los boletos ya comenzaron a venderse en primera fase, estando disponibles por medio de la página oficial.

THE WORLD IS A VAMPIRE

Se trata de un nuevo festival, el cual se llevará a cabo el próximo 4 de marzo, en el Foro Sol, en la Ciudad de México. Contará con la participación de The Smashing Pumpkins, Interpol, Turnstile, Peter Hook & The Light, Deafheaven, The Warning, Ekkstacy, Chelsea Wolfe, Margaritas Podridas, In The Valley Below, El Shirota y Acid Waves.

