Perú y los animales como seres sintientes

Las iniciativas para el reconocimiento de los animales como seres sintientes en los códigos civiles se van sumando en diferentes países. Ahora el turno es de Perú: en enero, la organización Vegetarianos Hoy presentó una iniciativa que busca cambiar el estatus de cosas a los animales y de esta forma garantizar su protección. Este tipo de iniciativas se han dado en países como Colombia, que en el 2016 reconoció a los animales como seres sintientes y no cosas. En Europa tenemos el caso de Austria que luego influenció a Alemania y a Suiza, rompiendo con el concepto de los animales como cosas en propiedad.

La búsqueda del cambio en el estatus jurídico de los animales en diversas partes del mundo está avalada por la Declaración de Cambridge sobre la Conciencia. Esta declaración, hecha en julio del 2012, fue creada por un prestigioso grupo internacional de los ámbitos de la neurociencia cognitiva, la neurofarmacología, la neurofisiología y la neurociencia computacional. En esta declaración se afirma que los seres humanos no somos los únicos que poseemos conciencia ya que otros seres también poseen la base neurológica que la habilita, esto incluye a los peces, los pulpos, las aves y todos los mamíferos.

Los animales al ser capaces de sentir dolor o placer, deben de gozar de la protección de su bienestar y del cuidado de sus intereses. Actualmente, aquellos explotados para alimentación como las gallinas, los cerdos, las vacas, muy a pesar de lo que nos quiere hacer creer la industria alimentaria, son tratados como bienes de producción. La categorización jurídica de los animales como cosas claramente no ayuda a que exista un progreso en la protección de estas especies, y es por ello un paso más para eliminar el sufrimiento de los animales. A pesar del reconocimiento de los animales como seres sintientes en países como Austria y Alemania, esto no ha implicado tampoco que ya no se explote a los animales, por lo que aún quedan más metas que alcanzar para un cambio tangible y para ello se encuentran individuos y organizaciones como The Humane League México trabajando de forma incansable para ello.

Aún falta mucho camino por ajustar todas las áreas de conocimiento humano a una nueva realidad que presenta pruebas de que los animales no están para nosotros sino con nosotros, y es por ello que tú con tus decisiones en al vida diaria y ayudando a concientizar a las demás personas, puedes crear una nueva realidad más compasiva para los animales.

Ana Ortega https://www.sinembargo.mx/author/ana-ortega