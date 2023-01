VIDEOS: Irán reporta ataque con drones explosivos en fábrica de defensa; derriba dos

Por Jon Gambrell

Dubái, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Drones explosivos atacaron durante la noche una fábrica de defensa iraní en la ciudad de Isfahan, en el centro de Irán, según dijeron las autoridades la madrugada de este domingo. El ataque causó algunos daños en la planta en medio de crecientes tensiones regionales e internacionales en torno a la república islámica.

El Ministerio iraní de Defensa no dijo quién sospechaba que podría haber realizado el ataque, que se produjo el mismo día que un incendio en una refinería en el noroeste del país y un sismo de magnitud 5.9 que mató a dos personas.

Sin embargo, Teherán ha sido blanco de ataques de drones atribuidos a Israel, en medio de una guerra encubierta con su rival de Oriente Medio tras el colapso de su acuerdo nuclear con potencias occidentales. También hay tensiones considerables con la vecina Azerbaiyán, después de que un hombre armado atacara la Embajada del país en Teherán, donde mató al Jefe de Seguridad e hirió a dos personas.

No había muchos detalles sobre el ataque en Isfahan, ocurrido en torno a las 23:30 del sábado. Un comunicado del Ministerio de Defensa indicó que se habían lanzado tres drones contra el complejo, dos de los cuales habían sido derribados con éxito. Un tercero habría logrado golpear el edificio y causado “daños menores” en el tejado y un herido, según el Ministerio.

