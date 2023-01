Primer Ministro británico despide a líder de partido conservador por escándalo fiscal

Londres, 29 de enero (AP) — El Primer Ministro británico, Rishi Sunak, despidió el domingo al presidente de su Partido Conservador, debido a una “violación grave” de las normas ministeriales.

Había una creciente presión para que Nadhim Zahawi fuera destituido, entre acusaciones de que tuvo que llegar a un acuerdo por varios millones de dólares en impuestos sin pagar cuando estaba al cargo del Tesoro del país.

En una carta a Zahaei, Sunak escribió que se había visto obligado a tomar medidas tras prometer al inicio de su mandato que su Gobierno “tendría integridad, profesionalismo y rendiría cuentas en todos los niveles”.

Aunque Zahawi, fundador del sitio web de encuestas YouGov, había admitido una disputa con el fisco, alegó que su error fue “por descuido y no deliberado”.

El acuerdo con las autoridades tributarias fue de casi 5 millones de libras (6,2 millones de dólares), según los medios británicos.

Zahawi dirigió el Tesoro británico entre julio y septiembre de 2022, en los últimos meses del mandato de Boris Johnson como Primer Ministro.

Sunak dijo que había tomado su decisión tras una investigación sobre las finanzas del presidente del partido realizada por el asesor independiente de estándares del Gobierno.

El reporte de Laurie Magnus concluyó que Zahawi había mostrado una “consideración insuficiente” hacia las normas ministeriales y las exigencias de “ser honesto, abierto y un líder ejemplar con su propio comportamiento” en la vida pública.

La investigación de la hacienda británica se centró en la venta de acciones de YouGov por valor de unos 27 millones de libras (33,4 millones de dólares).

Las pesquisas comenzaron en abril de 2021, pero Zahawi no las declaró cuando fue nombrado responsable del Tesoro más de un año después.

El reporte de Magnus determinó que debería haber quedado claro desde el principio que el asunto era grave.

