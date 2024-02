ENTREVISTA ¬ Luisa Alcalde dice que Lorenzo Córdova confirmó ser jugador, no árbitro

Luisa Alcalde consideró en entrevista con Los Periodistas que Lorenzo Córdova está jugando como opositor del Gobierno cuando siempre negó desde el INE tener alguna animadversión hacia la 4T. “Se convirtió en una figura opositora del Gobierno y la administración actual”.

Ciudad de México, 29 de febrero (SinEmbargo).– Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), consideró en entrevista que la de este año será una de las elecciones en donde por primera vez pueda expresarse un voto realmente libre. Para ello, advirtió que la izquierda no incurrirá en una intromisión en el proceso electoral, sobre todo porque “sufrió en dos ocasiones la intervención del Gobierno, fraudes electorales, el uso de los recursos públicos y de los programas sociales”.

“Fue hasta 2018 que era tanto no solo el hartazgo, sino también la esperanza, pues que se logró, a pesar de estas injerencias, intervenciones, una elección de mucha discusión de lo público, de la política, pero una discusión abierta, libre, transparente, las propias mañaneras han logrado generar este ambiente de discusión permanente de lo que nos sucede en este país y no será la excepción ahora en las campañas”, expresó Alcalde Luján a “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

La Secretaria de Gobernación expuso que un ejemplo de la maquinaria que enfrentó la izquierda en el pasado puede verse en el rol que hoy ha asumido como vocero de la oposición el exconsejero electoral Lorenzo Córdova Vianello. “Yo creo que demuestra lo que se planteó cuando él estaba al frente del INE, que no era un árbitro sino que era un jugador más dentro del tablero político, eso es lo que se puso de manifiesto, es lo que exhibió el Presidente en varias ocasiones”.

Luisa Alcalde consideró que Córdova está jugando como opositor del Gobierno cuando siempre negó desde el INE tener alguna animadversión hacia la 4T. “Se convirtió en una figura opositora del Gobierno y la administración actual, hoy ya fuera del INE, hoy como el vocero único de las movilizaciones de la oposición, se pone en evidencia que lo que se dijo en su momento pues tenía razón, era cierto”.

“Yo creo que eso también es parte de lo que estamos viviendo, tiene que ver con todo, tiene que ver con este ambiente mucho más abierto, insisto de análisis y discusión política, las propias redes sociales, pareciera que cada cosa va cayendo con por su propio peso, se pone en evidencia, a veces toma tiempo, pero por lo menos nos ha permitido decir, ‘pues ahí está, nadie estaba planteando algo que no era’. Estamos hablando del único vocero de la manifestación de la oposición, quién era el titular o el presidente del INE encargado de llevar procesos imparciales”, expuso.

LOS RETOS DEL FINAL DE SEXENIO

Luisa Alcalde consideró que hacia la recta final del Gobierno el principal reto es el tema de la seguridad, aunque prácticamente todos los delitos de alto impacto han tenido reducciones fundamentales. “¿Qué es lo que demuestra esto? Que la estrategia de seguridad es una estrategia que funciona, que ha tenido buenos resultados en la cual se debe dar continuidad porque ya se empieza a ver una tendencia mucho más importante hacia la baja”.

Para ella, otro elemento importante tiene que ver con el tema de impunidad:

“Yo creo que en eso también hemos venido avanzando y cada vez más profesionalizando, no quiere decir que no haya retos, uno de los retos incluso lo hemos nosotros focalizado en el Poder Judicial ustedes conocen que hemos venido planteando que la impunidad no es un asunto solo del Ejecutivo, es de la Fiscalía también, es del Poder Judicial y ese triángulo virtuoso tiene que ayudar a que si tú vas a cometer un homicidio o un delito tengas la certeza de que te van a investigar y de que te van a procesar y de que vas a acabar con una consecuencia de privación de la libertad o de cualquier otra”.

Con respecto al desempeño que ha tenido la Fiscalía General de la República (FGR) con Alejandro Gertz Manero indicó que “ha habido investigaciones fundamentales y que se ha avanzado mucho”, aunque también existen inercias del pasado que han complicado la labor de esta institución de procuración de justicia.

“No quiere decir que como cualquier institución, no quede mucho que limpiar, y no es la Fiscalía, en muchos lados todavía falta una limpia más profunda de gente que quedó de administraciones anteriores y que se dedican a dificultar lejos de ayudar. Yo creo que se ha venido haciendo buen papel por parte de la Fiscalía y creo que en muchas ocasiones, y no quiere decir que no se puedan equivocar en algunos casos, pero se han venido topando con una actitud bastante prepotente del Poder Judicial”.

En ese sentido, Alcalde puntualizó que ahora vivimos en una época en donde hay una cantidad importante de jueces, magistrados y ministros que en sus decisiones, lamentablemente y contrario a los principios de cualquier juzgador, han impregnado sus decisiones de fobias políticas o de intereses políticos.

“Lo que estoy cada vez más convencida es que personajes de que forman parte del Poder Judicial, que van desde ministros hasta magistrados y jueces, se guían más por un pensamiento ideológico, conservador o antiAMLO específico porque no les cae bien, no lo soportan, eso lo dejan ver en sus decisiones y eso es lo que me parece que es no solo cuestionable, sino poco ético y no solo eso, sino es contrario a los principios de objetividad, de imparcialidad, de profesionalismo que debe tener cualquier juzgador en este país”, advirtió.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado