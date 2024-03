Gálvez, candidata del Frente, revela que el tema de violencia será base de su campaña

Entre lo mencionado, también afirmó que se encuentra lista para enfrentar a su opositora, la candidata Claudia Sheinbaum Pardo.

Ciudad de México, 29 de febrero (SinEmbargo).- La candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, dio a conocer un día antes del comienzo de las campañas electorales los ejes que regirán su proyecto rumbo al 2 de junio.

Durante su última “conferencia de la verdad”, la aspirante de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), señaló que la seguridad, la salud, el agua y la economía será los ejes principales que caracterizarán su campaña presidencial.

“Sin lugar a dudas, el eje central de esta campaña va a tener que ser el tema de la seguridad, y ahí estamos sumando a muchos expertos, especialistas que nos acompañan en este proceso”, sostuvo.

Con un comentario irónico a la comparativa del Presidente López Obrador hizo sobre México y Dinamarca, Xóchitl Gálvez también señaló que la salud será un tema importante en su campaña presidencial, ocasión en que también se permitió para criticar el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y en su lugar ovacionar el Seguro Popular.

“El Seguro Popular le pagaba a las familias que tenían un gasto catastrófico. Si iba con un médico particular y les atendía la cirugía de emergencia, le recuperaba el costo al hospital. Las familias no quedaban en la bancarrota como quedan el día de hoy las familias consagradas en la clínica”, comentó en conferencia de prensa.

Con respecto al tema económico, Gálvez apuntó que no se conformará con “un crecimiento mediocre”. Por su parte, agregó sobre el tema del agua, donde señaló que habrá una propuesta concreta en dicha materia.

“No metieron plantas tratadoras de agua, porque no pensaron en que el tema del cambio climático nos iba a crear una sequía y que no le echen la culpa a la sequía. No, la sequía no es la responsable. La responsable es no haber previsto reusar el agua”, criticó.

Entre lo mencionado, también afirmó que se encuentra lista para enfrentar a su opositora, la candidata Claudia Sheinbaum Pardo; además de también hacer frente al propio Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No me voy a dejar del Presidente, eso que lo sepa: si me da, le doy. Aquí no se va a encontrar una mujer que agache la cabeza, esa está en otro lado”, expresó.

La aspirante presidencial de Fuerza y Corazón por México, coalición anteriormente conocida como el Frente Amplio por México, comenzará su campaña este 1 de marzo desde Fresnillo, Zacatecas, dando oficialmente el inicio de la contienda electoral donde la exsenadora panista se enfrentará a la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum; y el aspirante por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez.