Hay que poner bajo lupa a quienes permitieron abusos, dice familia política de Gertz

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).- Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas, aseguró que las autoridades mexicanas deben investigar a todos aquellos funcionarios que permitieron los abusos en contra de su madre, quien estuvo en prisión por 527 días acusada del homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del Fiscal Alejandro Gertz Manero y pareja de su abuela, Laura Morán.

Castillo indicó que ahora corresponde que todos los responsables, entre ellos la Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aclaren sus actos y expliquen por qué decidieron actuar en contra de su madre, Alejandra Cuevas, a pesar de no existir elementos que la inculparan, como determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este lunes le otorgó un amparo liso y llano con el que obtuvo su libertad.

“Todos ellos deben asumir sus responsabilidades y aclarar por qué cometieron delitos en contra de una mujer inocente y fueron con un delito fabricado como ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Alejandra Cuevas Morán abandonó el penal de Santa Martha Acatitla este lunes luego de que la Suprema Corte le concedió un amparo liso y llano. Los 11 ministros también le dieron esta protección a su madre, Laura Morán Servín, que anuló la orden de aprehensión en su contra.

En sus primeras declaraciones, y acompañada de su abogado, Cuevas Morán dijo estar contenta por haber obtenido su libertad y expuso a los medios que su prioridad en ese momento era ir a ver a su madre.

Alejandra Cuevas leyó un breve mensaje de dos páginas donde agradeció a los medios por haber dado difusión a su causa, “a pesar de presiones y venganzas”. También expuso que en su estancia en Santa Martha se dio cuenta de las malas condiciones en que viven las mujeres en reclusión. “Todas aquí somos invisibles”.

Por último, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que los proteja “de cualquier eventualidad futura” a su madre, sus hijos y ella misma. “Pediré una cita [con él] lo antes posible”, precisó.

En ese sentido, Alonso Castillo manifestó en entrevista con SinEmbargo Al Aire su preocupación porque el Fiscal Gertz Manero pueda tomar represalias en contra de su familia política.

El hijo de Alejandro Cuevas responsabilizó al Fiscal General de la República por cualquier situación que pueda sucederle a su familia y expresó su deseo por poder tener una reunión con el Presidente López Obrador para poder exponerle el caso.

“Responsabilizo al Fiscal General de la República por la integridad de mi madre, de mi abuela y de toda mi familia, nosotros sabemos que corremos peligro y por eso nuestra petición es reunirnos con el Presidente de la República, que nos permita expresarle esta historia y que nos permita enseñarle el expediente”.

Alonso Castillo aseguró que Alejandro Gertz Manero no es la persona indicada para encabezar la FGR, pues dijo, va en contra de los valores que promueve el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo sí le diría al Presidente que para su proyecto me parece que el Fiscal General de la República es la persona equivocada. Creo que México y el proyecto que él encabeza merecen un Fiscal que no viole derechos humanos, que no extorsione, que no fabrique delitos, que no invente crímenes”.