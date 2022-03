AMLO celebra fallo de SCJN en el caso Alejandra Cuevas; pide a Segob darle protección

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este martes la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de otorgar la libertad inmediata a Alejandra Cuevas, quien fue acusada y encarcelada por el supuesto homicidio de Federico Gertz, hermano del ahora Fiscal General Alejandro Gertz Manero.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que lo mejor para resolver los conflictos es ajustarse al marco legal para que prevalezca “el verdadero Estado de Derecho”.

“Yo celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, los problemas: el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico, un verdadero Estado de Derecho. Antes esto no sucedía. Antes era ‘Estado de chueco’, no Estado de Derecho”, expresó.

Hoy el presidente no habla sobre el abuso de poder del fiscal y afirma que la manera de enfrentar la controversia es confiar en la justicia y separación de poderes pic.twitter.com/0mcVG653zU

Además, López Obrador aseguró que ahora, durante su administración, hay independencia en el Poder Judicial.

“No hace falta buscar muchos ejemplos, baste con lo que declaró el actual presidente de la Suprema Corte [Arturo Zaldívar] de cómo fue presionado cuando el Gobierno de [Felipe] Calderón, desde el Ejecutivo, para que cambiara su resolución. Eso ya no sucede. Ahora hay independencia, hay autonomía, no se simula. El Ejecutivo no es el poder de los poderes y esto es el cambio”.