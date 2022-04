“Dedazo” o “tapado” ya no existen, presidenciable de Morena saldrá de encuesta: AMLO

En su conferencia de prensa, López Obrador mencionó por nombre a Adán Augusto López, a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, además de minimizar otra vez a la oposición y a sus prospectos presidenciales, donde enlistó a Marko Cortés, Carlos Loret de Mola, Chumel Torres, Claudio X. González, Carmen Aristegui y Gabriel Quadri y Margarita Zavala, entre otros.

Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).–El “dedazo” y el “tapado” ya no existen en México, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que no será él sino una encuesta la que definirá la candidatura presidencial de su movimiento y por ello “todo el que quiera” esa posición, como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, deberá someterse a esa medición.

“Todo el que quiera que participe en la encuesta”, expresó el Presidente de México, quien reiteró que López Hernández es un extraordinario secretario de Gobernación. “¿Quién va a decidir? La gente. ¿Y quién voy yo a apoyar? Al que salga mejor en la encuesta”, subrayó.

En su conferencia de prensa, López Obrador minimizó otra vez a la oposición y a sus prospectos presidenciales, a cuya lista de Marko Cortés, Carlos Loret de Mola, Chumel Torres, Claudio X. González, Carmen Aristegui y Gabriel Quadri y Margarita Zavala, sumó a Diego Fernández de Cevallos y al senador Damián Zepeda.

🚨#ÚLTIMAHORA | AMLO destapa a su triada. Entre Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, asegura que pueden ser capaces de dar lucha para la presidencia del 2024 "Donde no veo materia es en el bloque opositor" Hasta acá escuche el corazón roto de Ricardo Monreal 💔 pic.twitter.com/tH2IU2mydo — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 29, 2022

“En donde no veo que haya materia es en el bloque conservador”, subrayó el presidente de la República, luego de ser interrogado sobre si ayer, en la reunión con diputados en Palacio Nacional, “destapó” como presidenciable a López Hernández.

El momento fue interpretado como el “destape” de López Hernández, a pesar de que hace apenas unas semanas, el Presidente López Obrador descartó que Adán Augusto fuera un aspirante a la Presidencia.

“El dedazo ya se acabó”, subrayó.

“En el caso de ayer, lo que hice fue preguntarle a los legisladores, pero no sobre la Presidencia, les pregunté, porque sabía yo que esa iba a ser la respuesta, si consideraban que es un buen secretario de Gobernación. Contestaron sí, y la verdad es que es un extraordinario secretario de Gobernación. Lo otro no me corresponde a mí, lo otro va a ser una asunto del pueblo. No es conmigo, es con la gente”, manifestó el mandatario mexicano.

Gran y merecido reconocimiento de @lopezobrador_ a @adan_augusto: “¿Verdad que tenemos un buen Secretario de Gobernación?”. Entre gritos y aplausos de: ¡Presidente! ¡Presidente! pic.twitter.com/6o86oUN9GU — Michael Oviedo (@Mike_Oviedo) April 28, 2022

Y subrayó: “Yo lo que puedo decir es que Adán está ayudándome mucho como Secretario de Gobernación. Pero no sólo se trata, si se está pensando en eso, en Adán, no. Podría decir que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es de primera, íntegra, honesta, y podría decir lo mismo de Marcelo Ebrard. Donde no veo que haya materia es en el bloque conservador”.

Enseguida, precisó, burlón: “Bueno sí hay, está Loret de Mola, Chumel, Denisse Dresser, Carmen Aristegui, la esposa del expresidente Calderón, Quadri. ¿Quién más? Diego podría. Ayúdenme. Ah, Claudio X. González. Alejandro Moreno, Marko Cortés, Mauricio Vila, Zepeda, hay muchísimos”.

Pero al final, insistió, va a ser el pueblo el que va a decidir, no el Presidente de la República y menos por dedazo:

“No, eso ya se acabó. En la democracia el pueblo elige, el pueblo decide.¿Por qué estoy yo de Presidente? Porque el pueblo lo decidió. ¿O fue un dedazo o me impusieron los que se sentían dueños del país? ¿O me impusieron los medios, hicieron una telenovela de mí?”¿Hicieron una película? Sí, pero en contra”.

Por último, el Presidente aconsejó a todos los partidos que usen encuestas para definir a sus candidatos. “Hay empresas serias, es un método confiable si se aplica bien, es un instrumento estadístico que no falla cuando es profesional, porque hay encuestas cuchareadas”, aseveró.

