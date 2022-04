AMLO y Biden tiene reunión “cordial”; Ebrard viajará a Washington para avanzar temas

Washington, 29 abr (EFE/SinEmbargo).- El Presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, mantuvieron este viernes una conversación “constructiva” centrada principalmente en migración, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

La reunión virtual entre Biden y López Obrador duró 52 minutos y “la mayor parte de la conversación fue sobre migración”, sobre cómo coordinar una estrategia para “reducir la migración a la frontera” común, recalcó Psaki en su rueda de prensa diaria, poco después de que terminara la llamada.

