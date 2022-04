“La oposición está moralmente derrotada; no encuentran un candidato”, dice Sheinbaum

La mandataria capitalina aseguró que la oposición no ha encontrado a un candidato o candidata para las elecciones de 2024 porque únicamente les une la crítica al Presidente de México.

Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).– La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la oposición está “moralmente derrotada” y muestra de ello es que los partidos de la coalición “Va Por México” solamente están unidos porque critican al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy la oposición esta moralmente derrotada, ya no sólo lo dice el Presidente, lo dice los propios intelectuales del conservadurismo de la oposición, que no encuentran un candidato o candidata porque finalmente lo que los une en este momento es su crítica al Presidente de la República y a la Cuarta Transformación; no tiene nada que ofrecerle al pueblo de México, y aquí hay un proyecto para la consolidación de la Cuarta Transformación”, dijo en conferencia de prensa.

Con respecto al candidato presidencial de Morena, Sheinbaum opinó que él o ella debería de ser electa por medio de una encuesta formal. El Presidente López Obrador ya ha mencionado en ocasiones anteriores que apoyará a quien gane la consulta, e incluso ha mostrado su reconocimiento a la Jefa de Gobierno como posible candidata.

En la Ciudad de México hemos aplicado más de 21.2 millones de vacunas contra COVID-19. Somos de las ciudades que más ha vacunado en el mundo; nuestro objetivo es que [email protected] cuenten con la máxima protección.#EnVivo https://t.co/nUq0aN7fFU — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 29, 2022

Sheinbaum ha recalcado en dichas ocasiones que ella está concentrada en gobernar la Ciudad de México, pero nunca ha descartado la opción de presentarse en las boletas de las elecciones presidenciales de 2024.

“Como siempre, [quiero] agradecerle mucho al Presidente que mencione mi nombre. Es realmente un honor, creo y además estoy convencida que el método de encuesta es muy buen método, es un método que sigue nuestro partido, Morena, para elegir cualquier candidato, tiene una virtud, lo elige la gente”, remarcó. “Finalmente, quien está elogiando quien es el candidato o candidata de Morena es la ciudadanía a partir de este método de encuesta, entonces para cualquier puesto de elección popular es el método que está escogido y tiene pues esa gran virtud”.