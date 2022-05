BITS | Previo: Multiversus, un combinación prometedora

Multiversus quiere recorrer un camino muy diferente, no sólo desde la principal diferencia tan marcada que le da ser un título completamente gratuito, sino que a su vez, es un juego que no busca competir con grandes sagas como Smash Bros o compararse con el mismo Nickelodeon Brawl Stars, ya que logra imponer una esencia muy personal.

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).- Durante la pasada semana se llevó a cabo la primer alpha cerrada del juego que nos daba una pequeña probada de lo que podemos esperar en el lanzamiento final en un par de meses, dentro de una premisa sencilla de un juego de peleas creado con las bases de las franquicias de Warner Bros como Looney Tunes, los super héroes de DC, Hora de Aventura, Scooby Doo, entre otras, sin embargo y después de los realizado por parte de GameMill Entertaintment el año pasado con Nickelodeon Brawl Stars, el juego de peleas basado en las caricaturas de la emblemática compañía como Bob Esponja, las Tortugas Ninja, Rugras, Avatar entre otros dejó mucho que desear y tuvo una muy mala recepción.

Tras lo visto en esta primera alpha del juego, podemos decir, que Multiversus quiere recorrer un camino muy diferente, no sólo desde la principal diferencia tan marcada que le da ser un título completamente gratuito, sino que a su vez, es un juego que no busca competir con grandes sagas como Smash Bros o compararse con el mismo Nickelodeon Brawl Stars, ya que logra imponer una esencia muy personal basada en las franquicias previamente mencionadas y sobre todo, de establecer un estilo muy característico de pelea, el cual por el momento, se logra posicionar como algo fresco y prometedor.

Primero que nada, partamos por los personajes disponibles y es que a lo largo de los años, quienes no hemos crecido con Superman, Batman, Wonder Woman, Bugs Bunny, Shaggy de Scooby Doo, Tom & Jerry o personajes mucho más modernos como Jake de Hora de Aventura o Steven Universe, abarcando una amplia generación de jugadores, que no desconocerán a algún personaje. En segundo lugar, el estilo gráfico del juego es algo que logra representar muy bien lo que busca el título y es mantenerse fiel a la personalidad de cada personaje, pero en un contexto más orientado al 3D con estilo caricatura y en un enfoque muy bien logrado, cada personaje disponible se ve increíble en este estilo.

Por otro lado, esta el combate y este punto es una de las sorpresas más grandes que pudimos experimentar, ya que no es nada básico como uno pensaría y cada personaje cuenta con movimientos y combinaciones únicas que están muy bien pensadas, trabajadas y ejecutadas, dándole una personalidad única a cada uno de ellos al momento del combate, además de que tendremos la opción de mejorar diferentes atributos para cada uno de ellos, lo cual aumentará su potencial de combate. Tendremos desde la opción de ejecutar ataques ligeros, ataques fuertes, esquivar, realizar movimiento en el aire y cada personaje tendrá una habilidad final que en muchos casos, será un gran guiño a referencias de cada franquicia.

Uno de los puntos más destacados al nivel de combate es el trabajo en equipo y si es algo que podemos decir, no habíamos experimentado nada igual en un juego de esta clase, sin embargo, es algo muy bien logrado y dependerá de que personaje utilices como tu compañero para realizar diferentes acciones en combate, como utilizar a Wonder Woman nos dará protección instantánea al momento de activar su habilidad en combate o a ‘Reindog’ un personaje original del juego que nos podrá jalar cuando estemos fuera del mapa, cada combinación es diferente y muy divertida de usar, haciendo que el combate cambie por completo. Por si fuera poco, el nivel de personalización y de desbloqueares que nos ofrece cada personaje es bastante atractivo, además de que cada uno de ellos tendrá cosas diferentes por desbloquear y a nivel general del juego, tendremos una especie de pase de batalla mucho más grande.

Los escenarios, aunque pudimos probar pocos y son demasiado normales, hacen grandes referencias a los mismos personajes y las sagas de donde vienen, siendo un gran detalle, pero que esperamos sea mucho más amplio en la versión final del juego.

Multiversus es un juego muy divertido que no promete sino que entrega la idea que plasma en el juego y lo hace muy bien, tal vez en contenido el juego pueda parecer escaso, pero al final del día, es un juego gratuito que utiliza franquicias que todos conocemos para ponerlos en combate entre si y eso es algo que todos vamos a disfrutar.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez