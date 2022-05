VIDEO: AMLO hace caminata y la equipara con política; “cabeza fría, corazón caliente”

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador compartió un video este domingo en el que narró que realizó una caminata para ejercitar el corazón en las instalaciones del Heroico Colegio Militar de San Pedro Mártir, en la Alcaldía de Tlalpan de la Ciudad de México.

“Regresamos anoche de la gira por Chihuahua y Sinaloa, y hoy domingo lo dedicamos a caminar, al cardio, como dicen los médicos especialistas: caminar pero haciendo esfuerzo subir y bajar para que esté al 100”, explicó el mandatario en un video compartido en redes sociales.

Además, señaló que la política tiene que ver también con dicho ejercicio.

López Obrador se ha ejercitado en diferentes ocasiones a recomendación de los médicos para mejorar su salud cardiovascular, luego de que el pasado 21 de enero fuera sometido a un cateterismo cardíaco en el Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del cual salió sin problemas y con buena salud.

AMLO ENVÍA MENSAJE; DEJARÁ TESTAMENTO POLÍTICO

Después de haber sido dado de alta del Hospital Central Militar, el titular del Ejecutivo informó que salió del nosocomio luego de que los médicos decidieron hacerle un cateterismo, y a pesar de que estaba todo programado para llevarlo a cabo en días anteriores, tuvo que esperar porque dio positivo a COVID-19.

Además, resaltó que debido a que hace ocho años le dio un infarto, se somete periódicamente a revisiones médicas y toma medicamentos para mantener controlada la presión arterial.

“Informarles que ya salí del hospital. Ayer ingresé al Hospital Central Militar para que me hicieran un cateterismo, una exploración en las arterias y el corazón, todo esto porque hace 15 días me hice un análisis, una prueba de esfuerzo. Ustedes seguramente recuerdan que hace ocho años me dio un infarto, y desde entonces periódicamente me estoy checando, tomo medicamentos para tener controlada la presión todos los días”, expuso en dicho video.