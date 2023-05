Uganda avala ley contra la homosexualidad y le añade pena de muerte en algunos casos

WASHINGTON, 29 de mayo (AP).- El Presidente de Uganda ha firmado una dura Ley contra la homosexualidad con mucho apoyo popular en el país del este de África, pero que había sido duramente condenada por activistas de derechos y otras personas en el extranjero.

La versión de la Ley refrendada por el Presidente, Yoweri Museveni, no penaliza a los que se identifican como LGTBQ, una grave preocupación de los activistas que condenaron una versión anterior del texto como un ataque flagrante a los derechos humanos.

#Uganda: We are appalled that the draconian and discriminatory anti-gay bill is now law. It is a recipe for systematic violations of the rights of LGBT people & the wider population. It conflicts with the Constitution and international treaties and requires urgent judicial… pic.twitter.com/cD7Gnwap95

— UN Human Rights (@UNHumanRights) May 29, 2023