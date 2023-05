En apenas 147 días de 2023, EU ya acumula 246 tiroteos y más de 17 mil víctimas

Por Manuel Ocaño

Los Ángeles, 29 de mayo (LaOpinión).- Este sábado fue el día 147 de este año y ya se habían registrado 246 tiroteos masivos y 23 asesinatos en masa en los Estados Unidos, que dejaron 17 mil 130 muertos, entre ellos 107 niños.

Pueden ser cifras frías de los archivos de la violencia armada, pero el negocio de la venta de armas no se detiene y representa una tragedia humana para los heridos, entre ellos 252 niños este año, y para los sobrevivientes.

Sin embargo un sistema nacional de verificación de antecedentes de la Oficina de Investigaciones Federales (FBI) contó hasta fines de abril –el mes más reciente contabilizado este año–, un millón 369 mil 296 nuevas solicitudes de compras de armas de fuego, lo que equivale a 11 mil 410 nuevas peticiones por día.

El legislador del norte de Los Ángeles consiguió que la asamblea de California apruebe una propuesta de Ley para aumentar los impuestos a los negocios de armas de fuego, y con el dinero que se recaude financiar programas preventivos de violencia armada y seguridad contra tiroteos en las escuelas.

El impuesto sería mayor que regular de ventas en California, considerado como impuesto especial.

Su propuesta estima que se reunirán hasta 160 millones de dólares anuales mediante un nuevo impuesto especial a los fabricantes de armas de fuego, los comerciantes y vendedores de armas y municiones en el estado de California.

El dinero ayudará a financiar todo un paquete de programas para prevenir el uso de las armas y mitigar sus daños entre los californianos.

Los fondos podrían financiar, por ejemplo, al programa de Prevención e Intervención de la Violencia en el estado, y para servicios escolares de salud mental y medidas de seguridad.

Pero Gabriel dice que también son fondos que pueden apoyar programas de renuncia a las armas de fuego para abusadores domésticos y otras personas prohibidas, los servicios para víctimas de violencia armada, y la educación sobre seguridad con armas de fuego.

Durante el periodo en que la propuesta del asambleísta Gabriel se sometió a debate en la Cámara baja de California, en tan solo dos días se registraron dos de los mayores tiroteos en California, ambos con fusiles de asalto, en Monterey Park y en la Bahía de Half Moon.

La señora Reina Webb, de Madres que Demandan Acción en California, una organización que ha apoyado la propuesta de Gabriel, dijo que el proyecto de Ley habría dificultado al menos un poco que esas armas se vendieran en el estado.

La propuesta “es un enfoque transformador para abordar la violencia armada y un paso crucial para mejorar la seguridad de todas las familias de California”, dijo la señora.

La iniciativa pasó ahora al Senado de California, donde se espera que sea aprobada sin mayor oposición para que entre en vigor el primero de julio del 2024.

La propuesta AB28 o Ley de Prevención, Sanación y Recuperación de la Violencia Armada, establece un impuesto de 11 por ciento a los ingresos brutos de la venta minorista de armas de fuego, partes precursoras y municiones.

Considera que “la violencia armada es una crisis de seguridad y salud pública en todo el país. Las armas de fuego son ahora la principal causa de muerte de los niños estadounidenses”.

Aunque la iniciativa reconoce que los índices de muerte por armas de fuego de California son más bajos que el promedio nacional, las armas de fuego son una de las principales causas de muerte, lesiones y traumatismos entre los jóvenes y especialmente entre los jóvenes de color en este estado.

El legislador Gabriel asegura que “la violencia armada también contribuye a una desigualdad racial y socioeconómica significativa en la seguridad”.

