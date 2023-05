Policía reporta “varias” víctimas durante tiroteo en centro comercial de Allen, Texas

Por Jake Bleiberg

ALLEN, Texas, EU (AP) — Policías acudieron el sábado a un centro comercial en el área metropolitana de Dallas tras recibir reportes de un tiroteo.

Un operador de la policía de Allen confirmó que el departamento investigaba un tiroteo.

BREAKING: A mass shooting has taken place at the Allen Premium Outlets mall in Allen, Texas.

Details below:

– Multiple victims, which include children.

– The Shooter has been confirmed to be dead.

– The Allen Police Department, has put out the following statement: “Law… pic.twitter.com/JQbYlsuisp

— Brian Krassenstein (@krassenstein) May 6, 2023