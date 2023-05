VIDEO: Tiroteo en playa de Florida deja 9 heridos; ataque habría sido por altercado

Hollywood, Florida, EU, 29 de mayo (AP).— La policía responde a un tiroteo cerca del paseo marítimo de la playa en Hollywood, Florida.

Nueve personas resultaron heridas, dijo la policía. No se han reportado muertes.

Los videos publicados en Twitter el lunes por la noche mostraron equipos médicos de emergencia respondiendo y brindando ayuda a múltiples personas heridas.

🚨BREAKING: Mass Shooting In Hollywood

📍#Hollywood / #Florida

Reports indicate a mass shooting has taken place on the Hollywood Beach Boardwalk in Hollywood, Florida.

Preliminary reports indicate at least 7 people have been shot.

A suspect has been identified but is not yet… pic.twitter.com/bwuEqhYW7N

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 29, 2023