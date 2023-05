Investigación halla que NY se hunde 1 o 2 milímetros al año ante la subida de océanos

Por Bobby Caina Calvan

Nueva York, 29 de mayo (AP) — Por si la subida de los océanos no fuera problema suficiente, la ciudad de Nueva York enfrenta un riesgo adicional: la metrópolis se está hundiendo lentamente bajo el peso de sus rascacielos, casas, asfalto y la propia humanidad.

Una nueva investigación estima que la masa de la ciudad se hunde a una media de uno o dos milímetros al año, algo conocido como “subsidencia”.

Ese proceso natural ocurre en todas partes conforme se comprime la tierra, pero el reporte publicado este mes en la revista Earth’s Future intentaba estima cómo está acelerando el proceso el enorme peso de la ciudad.

Hay más de un millón de edificios repartidos por los cinco barrios de la ciudad. El equipo investigador calculó que todas esas estructuras añaden unos 1.5 billones de toneladas de concreto, metal y cristal, en torno a la masa de 4 mil 700 edificios Empire State, que presionan sobre la tierra.

La tasa de compresión varía en función de la parte de la ciudad. Los rascacielos del Midtown de Manhattan están en su mayoría construidos sobre roca, que se comprime muy poco, mientras que algunas partes de Brooklyn, Queens y el centro de Manhattan están en tierra más suelta y se hunden más deprisa, indicó el estudio.

Aunque el proceso es lento, el director del estudio, Tom Parsons, del Servicio Geológico de Estados Unidos, dijo que varias partes de la ciudad quedarán bajo el agua en algún momento.

Pero no hace falta invertir aún en salvavidas, aseguró Parsons.

El reporte simplemente señala que los propios edificios contribuyen, aunque de forma parcial, al cambio en el paisaje, señaló. Parsons y los investigadores de su equipo emplearon imágenes por satélite, modelos de simulación y muchas suposiciones matemáticas para alcanzar su conclusión.

Pasarán cientos de años –no está claro cuántos exactamente– antes de que Nueva York se convierta en la versión estadounidense de Venecia, que se está hundiendo en el Mar Adriático.

Pero hay partes de la ciudad donde el riesgo es mayor.

Como el océano sube a una velocidad similar a la que se hunde la tierra, el clima cambiante del planeta podría acelerar los plazos para que algunas partes de la ciudad desaparezcan bajo el agua.

La ciudad de Nueva York ya corre riesgo de inundación debido a enormes tormentas que pueden hacer que el océano se adentre en tierra o anegar los vecindarios con lluvias torrenciales.

Las inundaciones que provocan podrían tener consecuencias mortales y destructivas, como demostraron la supertormenta Sandy hace una década y los restos aún potentes del huracán Ida hace dos años.

Sus hallazgos pueden ayudar a informar a los que toman decisiones políticas a la hora de trazar planes para combatir o al menos anticipar las crecientes mareas.

“No podemos quedarnos sentados y esperar a que la subida del nivel del mar alcance un punto crítico”, explicó, “porque esperar supondría que podríamos perder la oportunidad de tomar medidas de anticipación y preparación”.

