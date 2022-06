Dinero de caso García Luna “iba a Los Pinos”: AMLO; testigos involucran a FCH, afirma

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- “Son muy fuertes”, dijo esta mañana el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las últimas declaraciones de testigos en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, preso en Estados Unidos por estar acusado de tener supuestos vínculos con el narcotráfico, en las que supuestamente se involucra al exmandatario panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

En su rueda de prensa diaria en Palacio Nacional, el mandatario federal mencionó que recientemente las declaraciones hechas por testigos señalan que “parte de ese dinero [el que presuntamente recibía Genaro García Luna del crimen organizado] iba a Los Pinos“.

“Hay declaraciones de agentes extranjeros a favor. Entonces, ¿cómo estaba la relación? ¿Y cómo se rompe? ¿Cuándo es que se dan cuenta? Hay muchas interrogantes. Pero además tenerlo como un profesional, un héroe”, cuestionó.

El Jefe del Ejecutivo federal recordó que en México hay una investigación sobre este caso, pero dijo que se debe esperar a que primero se resuelva el juicio en Estados Unidos, aunque criticó que ya lleva mucho tiempo.

“Pero ya lleva mucho tiempo. Es que los que están atendiendo el juicio tienen que aclarar cuando menos tres cosas: una, si es cierto todo lo que está en el expediente, si se prueban las acusaciones, es decir, si no está fabricada la acusación. Si dicen ‘se fabricó’. Entonces, ¿quién fue el que ordenó fabricar esta acusación? ¿De donde surgió? ¿Qué agencia? ¿Quiénes fueron los responsables? Eso es lo primero”.

García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el Gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades.

Está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de que la organización criminal pudiera operar a sus anchas. El mexicano de 53 años fue arrestado en 2019 en Estados Unidos. De ser declarado culpable, enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.

El pasado 27 de junio, los fiscales y abogados en el caso del exsecretario de Seguridad Pública de México pidieron a un Juez que firme una orden para poder intercambiar pruebas que sólo verá el abogado y no podrá ver ni el propio García Luna.

Esa pruebas estarán designadas en la categoría de “tan sólo para ojos del abogado”, escribieron fiscales de la corte del distrito este de Nueva York y César de Castro, el abogado defensor del exfuncionario mexicano.

Por otro lado, el Juez Brian Cogan otorgó el lunes pasado a De Castro más tiempo para responder a los fiscales, quienes dijeron recientemente que García Luna habló con otro preso sobre ejercer violencia contra testigos que hablen contra él.

Los fiscales aseguran que tienen una grabación que demuestra que García Luna habló con otro preso en la cárcel de Nueva York en la que se encuentra sobre ejercer violencia y manipular a testigos que hablen en contra suya. También aseguran que en la grabación García Luna mencionó a Jesús “El Rey” Zambada, un exjefe del Cártel de Sinaloa.

En documentos presentados en el sistema electrónico de las cortes federales de Estados Unidos, los fiscales dijeron que funcionarios estadounidenses que realizaron la grabación incluso llegaron a entregar al otro preso el número de teléfono de un agente encubierto de la mafia rusa para que el preso se lo entregara a García Luna.

La supuesta conversación entre el exfuncionario mexicano y el preso ocurrió en noviembre de 2020, aseguran los fiscales, que piden poder llevarla al juicio para que el jurado la oiga. El agente encubierto sería la persona que llevaría a cabo la violencia o amenazas contra testigos. Según la Fiscalía, García Luna y el otro preso llamaron por teléfono desde la cárcel al agente encubierto, aunque no ofrecieron más detalles sobre eso.

De Castro respondió el 14 de junio a las acusaciones de los fiscales, pidiendo al Juez Cogan dos semanas más para presentar la respuesta de su cliente y dijo que ha recibido más de 500 horas de supuestas conversaciones entre el preso y García Luna, la mayoría ininteligibles, dijo. El abogado dijo que planea demostrar que el otro preso no tiene credibilidad.

Los fiscales también han dicho que García Luna sobornó y amenazó durante años a periodistas que le investigaban. Aseguran que en 2009 o 2010 García Luna usó dinero obtenido a través de la corrupción para pagar sobornos a un medio con el objetivo de prevenir artículos negativos sobre él.

IGLESIA DENUNCIÓ A GARCÍA LUNA CON FCH

El abogado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, aseguró que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa conocía los señalamientos que relacionaban a Genaro García Luna.

En entrevista del pasado 20 de junio con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al aire, el abogado reveló que Carlos Aguiar Retes, actual Arzobispo Primado de México, había denunciado a García Luna ante el entonces Presidente Felipe Calderón, pero refirió que el mandatario hizo caso omiso de los señalamientos en contra del exsecretario de Seguridad Pública federal.

“El Presidente Felipe Calderón se molestó con los obispos que fueron a Los Pinos y que evidentemente algo mencionaron de García Luna. Yo cuando hablé con Carlos Aguiar le pregunté ‘qué pasó con la información de García Luna’ y me dijo ‘ya se la dijimos al Presidente pero se molestó’. Eso fue todo lo que me dijo, se lo estaba diciendo el presidente del Episcopado, todavía no era Cardenal, pero era el Arzobispo residente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ellos sí tienen credibilidad”.