Hasta la Iglesia denunció a García Luna con FCH, y él no hizo nada, acusa abogado

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).- Los expresidentes Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) conocían los señalamientos que relacionaban a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México preso en Estados Unidos acusado por supuestos vínculos con el narcotráfico, y ninguno tomó cartas en el asunto, aseguró José Antonio Ortega, abogado que conoció al exfuncionario, y que se ha desempeñado al frente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública y del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Ortega incluso señaló que Carlos Aguiar Retes, actual Arzobispo Primado de México que por esas fechas integraba la Conferencia del Episcopado Mexicano, denunció a García Luna ante el Presidente Calderón, pero el mandatario hizo caso omiso de los señalamientos en contra del exsecretario de Seguridad Pública federal.

“El Presidente Felipe Calderón se molestó con los obispos que fueron a Los Pinos y que evidentemente algo mencionaron de García Luna. Yo cuando hablé con Carlos Aguiar le pregunté ‘qué pasó con la información de García Luna’ y me dijo ‘ya se la dijimos al Presidente pero se molestó’ eso fue todo lo que me dijo, se lo estaba diciendo el Presidente del Episcopado, todavía no era Cardenal, pero era el Arzobispo Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ellos sí tienen credibilidad”, reveló el abogado en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al aire.

Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, se encuentra preso actualmente en Estados Unidos. Es señalado de recibir millones de dólares en sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.

En días pasados, el periodista Francisco Cruz reveló en entrevista con Los Periodistas que García Luna en su momento fue más poderoso que el mismo Presidente Felipe Calderón debido al control que ejercía sobre la prensa y su relación con el crimen organizado.

“Es un caso que necesita un estudio, no es ‘El Negro’ Durazo, no es el súper policía de Carlos Salinas de Gortari, es un tipo que fue más poderoso en su momento que el Presidente de la República y que tiene archivos personales para mostrar la corrupción del PRI y el PAN y de los personajes que estuvieron hasta el 30 de noviembre de 2018 en el gobierno de este país”, dijo el autor del libro García Luna, El señor de la muerte, en una charla con Álvaro Delgado y Alejandro Páez el pasado 17 de junio.

José Antonio Ortega afirmó que durante el sexenio de Vicente Fox denunció en repetidas ocasiones a García Luna, quien en ese entonces se desempeñaba como titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), por supuestamente dar protección al Cártel de Sinaloa ante los exprocuradores Rafael Macedo de la Concha y Daniel Cabeza de Vaca, sin embargo, dijo, ambos hicieron caso omiso.

“No solo lo denuncié ante su jefe, el General Rafael Macedo de la Concha, sino también públicamente. Lo denuncié también con Daniel Cabeza de Vaca cuando era Procurador”.

A pregunta expresa de Alejandro Páez sobre si el expresidente Vicente Fox estaba enterado sobre las acusaciones que había en torno a Genaro García Luna, el abogado respondió:

“Supongo que sí porque se lo hice saber al Procurador Macedo, al Procurador Cabeza de Vaca y porque evidentemente había una comunicación de ellos con el Presidente, no tenía acceso yo a Vicente Fox en ese momento […] Evidentemente estaba enterado Vicente Fox por los mensajes que yo les mandé a través de sus procuradores”.

El abogado José Antonio Ortega afirmó que tanto Vicente Fox y Felipe Calderón deberían “sentirse avergonzados” pues ambos, cuando fueron presidentes, tuvieron conocimiento de los vínculos que Genaro García Luna mantenía con los secuestros, el narcotráfico y el crimen organizado, pero hicieron caso omiso.

“Les debería dar vergüenza a los dos, porque los dos tuvieron información del involucramiento de Genaro García Luna con los secuestros, con en el narcotráfico y con el crimen organizado”.

El jurista detalló que debido a la cercanía que tenía con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos​ (DEA por sus siglas en inglés), recibía información que confirmaban los nexos de García Luna con el Cártel de Sinaloa, pero a pesar de contar con las pruebas necesarias el exsecretario de Seguridad Pública federal siempre encontraba la manera de evadir la ley.

“Empecé a recibir información de la DEA, primero, sobre los nexos de García Luna con el narcotráfico, con ‘El Chapo’ Guzmán, comenté el asunto en la Secretaría de la Defensa (Guillermo Galván Galván), primero con el Subsecretario Tomás Ángeles y él me dijo ‘cada vez que hay información de García Luna nos sale con alguna vacilada como la detención de la ’Reina del Pacífico’ para mantenerse, controlar y no ser removido’, luego, con el General Galván Galván, a quien también le comenté la información que me había proporcionado y me dijo, ‘ya se lo comenté yo al Presidente y no me hace caso’, entonces hubo en ese momento declaraciones mías de que García Luna estaba protegiendo al ‘Chapo’ Guzman y al Cartel de Sinaloa, sabiendo yo lo que me podía pasar porque evidentemente ya estaba más crecidito y que la respuesta iba a ser más fuerte para poder callarme”.

José Antonio Ortega acusó que Genaro García Luna supuestamente servía al Cártel de Sinaloa, comandado en ese entonces por Joaquín Guzmán Loera, combatiendo a grupos rivales como los Beltrán Leyva, organización que también luchaba por controlar el flujo de droga hacia Estados Unidos.

“Genaro García Luna combatió a los Beltrán Leyva porque en un principio estaban unidos en ‘La Federación’, pero cuando detienen al ‘Mochomo’, Alfredo Beltrán Leyva, hay un rompimiento con la demás parte de la federación y evidentemente que con los Beltrán Leyva estaban ‘La Barbie’, ‘El Indio’ y todos ellos fueron detenido por García Luna en diferentes operativos y Arturo Beltrán Leyva con información de la DEA fue abatido por los marinos. Esos eran los narcos que le hacían sombra, que eran un peso para el pleno desarrollo de ‘El Chapo Guzmán’ y para que un solo cartel dominara”.

Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, compró a periodistas y a medios mexicanos para evitar que se le exhibiera con notas negativas sobre él, según alegatos de los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El pasado 15 de junio, los fiscales señalaron que García Luna planeaba ejercer violencia y manipular a testigos que hablarán en contra suya. Las autoridades grabaron la conversación y presentaron documentos en el sistema electrónico de las cortes federales de Estados Unidos. Los fiscales dijeron que funcionarios estadounidenses incluso llegaron a entregar a otro preso el número de teléfono de un agente encubierto de la mafia rusa para que se lo entregara a García Luna.

Los documentos de la corte agregan, además, amenazas contra un periodista crítico y la compra de organizaciones mediáticas para que no se hablara mal de él. En los documentos públicos no se habla de qué periodistas fueron comprados y cuáles medios mexicanos optaron por el silencio a cambio del dinero de Genaro García Luna.

En un apartado de la nueva evidencia contra el hombre fuerte del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se dice: “En el juicio, el Gobierno [de Estados Unidos] busca agregar evidencia de que, durante un periodo de tiempo, el acusado amenazó, acosó y sobornó periodistas [mexicanos] porque investigaron sus crímenes”.

“En particular –agregan los documentos agregados en la corte–, el Gobierno busca introducir evidencia [al juicio] en el sentido de que, entre 2008 y 2013 aproximadamente, el acusado puso en la mira a un periodista en una campaña de varios años para acosarlo y amenazarlo como resultado de su trabajo de investigación en contra de él”.

“El Gobierno también busca introducir evidencia de que, entre 2009 y 2010, aproximadamente, el acusado [Genaro García Luna] usó dinero obtenido de sus esquemas de corrupción para pagar sobornos a una organización periodística [mexicana] para evitar que periodistas de esa organización publicaran notas negativas sobre él”, señala el documento.

De acuerdo con fiscales estadounidenses, el exsecretario de Seguridad Pública habló en la cárcel con otro preso sobre ejercer violencia y manipular a testigos que hablen en contra suya y que mencionó a Jesús “El Rey” Zambada, un exjefe del Cártel de Sinaloa, en esa conversación, que fue grabada por funcionarios del Gobierno estadounidense.

En documentos presentados en el sistema electrónico de las cortes federales de Estados Unidos, los fiscales reportaron que funcionarios estadounidenses incluso llegaron a entregar al otro preso el número de teléfono de un agente encubierto de la mafia rusa para que el preso se lo entregara a García Luna. El preso es nombrado en los documentos como “Individuo 1”.

La supuesta conversación ocurrió en noviembre de 2020, aseguran los fiscales, que piden poder llevarla al juicio para que el jurado la oiga. Según la explicación de los fiscales, el agente encubierto sería la persona que llevaría a cabo la violencia o amenazas contra testigos.