La actriz Danna Ponce denuncia abuso sexual de “Coco” Levy; él lo niega (VIDEOS)

Ciudad de México/ Mérida, 29 de junio (PorEsto/ Sinembargo).- La actriz Danna Ponce, egresada del Centro de Educación Artística Eugenio Cobo de Televisa, hizo graves acusaciones contra Jorge “Coco” Levy, productor y actor, hijo de la conductora de televisión Talina Fernández, por supuesta agresión sexual.

A través de su cuenta de Instagram, Danna Ponce compartió un video en el que platicó toda la experiencia que pasó desde el primer contacto que tuvo con Levy, pues la joven estaba en busca de un proyecto para poder trabajar.

Según relata, ella mandó correos a diferentes producciones y recibió respuesta únicamente por parte de “Coco” Levy, de Videocine, y la llamaron para presuntamente tener una entrevista, puesto que supuestamente le interesaba su perfil.

Después de eso, “Coco” se colocó atrás de su asiento, le tocó la zona del pecho y le dio un beso en las comisuras de la boca, sin embargo, ella no pudo hacer nada, pues comentó que se quedó pasmada ante las acciones de Levy.

DANNA PONCE PRESENTA DENUNCIA CONTRA EL HIJO DE TALINA FERNÁNDEZ

Asimismo, la actriz de 22 años ya presentó su denuncia ante las autoridades correspondientes en contra del productor de la empresa Videocine, diciendo que no tiene miedo del ataque, y que espera cárcel para su presunto abusador.

En otra publicación, Ponce muestra comentarios de diferentes personas que también denuncian al hermano de la fallecida actriz Mariana Levy, diciendo que les había pasado lo mismo, mientras que otras decían que “Coco” les pedía fotos.

Por otra parte, “Coco” Levy compartió un comunicado a través de sus redes sociales tras la denuncia en su contra por presunto abuso sexual y acoso, asegurando que los señalamientos en su contra son falsos y comentó que actualmente ya se encuentra trabajando en su defensa.

“Soy ‘Coco’ Levy y como saben quienes me conocen, siempre me he conducido con respeto y dignidad hacia todas las personas como me enseñó mi madre y como yo he educado a mis hijas[…] Ayer, una persona hizo acusaciones absolutamente falsas en un intento por afectar la imagen que he construido durante toda una vida”, mencionó el hijo de Talina Fernández.