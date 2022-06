“Fui violada durante días”: Presunta víctima de Paul Haggis habla de agresión sexual

MADRID, 20 de junio (EuropaPress).- La supuesta víctima de agresión sexual por parte del director de cine Paul Haggis ha hablado. La mujer, de nacionalidad británica, declaró a los investigadores que la violación fue tan salvaje, que le dejó impedida para poder tener relaciones íntimas. Supuestamente, el ganador del Óscar por Crash, tras el ataque, la abandonó en un aeropuerto y le dejó una cantidad de dinero.

Haggis fue detenido en Ostuni, Brindisi, Italia, el pasado fin de semana, acusado de agresión sexual y lesiones personales agravadas. Según informó Corriere della Sera, la supuesta víctima afirmó que el director y guionista, de 70 años, la violó durante varios días en la ciudad italiana, donde el cineasta tenía previsto realizar una serie de clases magistrales dentro del Allora Fest.

La supuesta víctima les dijo a los investigadores que luego Haggis le llevó durante una hora al aeropuerto de Brindisi, donde le dejó las horas previas al amanecer sin ningún tipo de billete, pero con dinero para comprar uno cuando abrieran las recepciones de las aerolíneas. La policía declaró que fue una azafata quien descubrió a la mujer acurrucada en un rincón. “Estaba destrozada, hablaba con dificultad”, declaró, según informan medios locales.

La mujer fue examinada en una clínica del aeropuerto y fue trasladada a un hospital para recibir tratamiento y asesoramiento psicológico. Según reveló Corriere della Sera, las autoridades declararon que sufrió repetidas agresiones sexuales que fueron tan brutales que le impiden tener algún tipo de relación sexual.

PAUL HAGGIS NIEGA LOS HECHOS

Según informa The Daily Beast, las autoridades italianas están revisando las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel de Haggis y también del aeropuerto. El medio estadounidense detalló que la policía del país transalpino esperó hasta que la mujer abandonase el país para arrestar a Haggis. Fue detenido en Ostuni y estuvo retenido toda la noche, fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario a la espera de la lectura de cargos.

