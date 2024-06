Norma Piña dice a El País que trabajan en dos propuestas de reforma a Poder Judicial

La Ministra Norma Piña dio entrevista exclusiva al diario El País en donde habló sobre la ruptura en su relación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y adelantó dos propuestas de reforma que están preparando.

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).– Desde el 2 de enero de 2023, cuando asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Ministra Norma Piña Hernández no había concedido ninguna entrevista a medios, aún y cuando se vio involucrada en una polémica reunión con magistrados del Tribunal Electoral en vísperas de la elección. Pero ahora una inminente reforma al Poder Judicial, cuya discusión hizo que ella y 10 ministros acudieran esta semana al Congreso, ha hecho que acceda a ser entrevistada.

La Ministra Norma Piña escogió a El País, un diario internacional con sede en España, para hablar en una entrevista de casi dos horas de la ruptura en su relación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre dos propuestas de reforma que están preparando en donde “se dejará la piel” para mejorar el actual sistema de justicia.

Sobre su relación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Ministra reconoce que la ultima vez que habló directamente con él fue el 13 de febrero de 2023 en la conmemoración de la Marcha de la Lealtad, evento que ocurrió ocho días después de la celebración de la promulgación de la Constitución de 1917 en donde la presidenta de la Corte rompió el protocolo al permanecer sentada.

–¿Por qué usted no ha querido o por qué no ha querido el presidente conversar?, le preguntó el periodista David Marcial Pérez a la Ministra presidenta.

–Porque él no ha querido. Pero no lo considero una cuestión personal. Tampoco ha querido conversar con la oposición del legislativo. No lo siento personal, le respondió.

La Ministra destaca que no está cerrada a un diálogo futuro con el Presidente López Obrador y asegura que la Suprema Corte no esta en guerra con la Presidencia.

Según palabras de la Ministra, la ruptura en su relación con el Presidente comenzó desde abril de 2023, cuando la SCJN declaró inconstitucional que la Guardia Nacional estuviera adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Serena).

“El 13 de febrero, la última invitación, todo iba muy bien. Estuvimos muy bien. Pero venía el caso de la Guardia Nacional. El Presidente dijo que mandó llamar a los ministros que él había postulado. Según tengo entendido, los ministros fueron y no sé qué platicaron. Después vino ya la votación de la Guardia Nacional y el pleno declaró inconstitucional que estuviera bajo mando militar. Ahí se rompió. Se rompió toda comunicación”, declaró a El País.

El jueves pasado, por primera vez los 11 ministros salieron de la Corte y hablaron en el Congreso, otro de los poderes de la Unión, sobre la reforma al Poder Judicial. Por más de cinco horas ministros y jueces expusieron ante legisladores de todos los partidos sus argumentos para que no se apruebe tal cual la iniciativa enviada por el Presidente, cuyo punto medular es la elección popular de los encargados de impartir la justicia en México.

“¿Ya tienen una propuesta concreta en respuesta a esta reforma?”, le cuestionó el periodista David Marcial a la Ministra Piña.

“Sí. Tenemos dos. Hay una propuesta integral a todo el sistema de Justicia que estamos trabajando desde hace meses. Porque el problema real radica en todo el sistema de Justicia, no solo en los tribunales. Y tenemos otra propuesta concreta a lo que presenta el Ejecutivo sobre la reforma judicial. Vamos a tener una postura institucional que voy a consensuar tanto en la Corte como en el Consejo de la Judicatura con ministros y consejeros”, respondió.

Al detallar sus propuestas de reforma al Poder Judicial, la Ministra Piña amplió el panorama a todo el sistema judicial, incluyendo policías y fiscalías, porque afirma que “la justicia empieza antes de los jueces. Desde el fiscal que no intervino bien su carpeta. Es todo el sistema de Justicia”.

La Ministra también fue cuestionada sobre su relación con el exministro de la Corte Arturo Zaldívar, quien el jueves durante el primer foro de discusión de la reforma al Poder Judicial criticó su gestión al señalar que “se regresó al nepotismo como cultura, se quitaron políticas de paridad de género, se acrecentó la lejanía con el pueblo de México. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de los poderosos, de la derecha, decidió otorgarle a la oposición en una sentencia lo que habían perdido en las urnas, pero lo peor es que decidió intervenir en el proceso electoral de manera descarada con los hechos que hoy son públicos”.

El periodista le preguntó directamente si tenía odio hacia Arturo Zaldívar y la Ministra aseguró que no y tampoco tenía ninguna relación con él desde que se retiró de su cargo de Ministro.

Luego el periodista retomó declaraciones del Presidente en donde afirmó que con Zaldívar trabajaba mejor y que le instaba a llamar a jueces ante un caso importante.

“¿Usted alguna vez recibió estas llamadas?”, le inquirió.

“Jamás. Y tengo 36 años de carrera. Jamás recibí una llamada de nadie. Cualquier llamada de un ministro hacia jueces o magistrados implica una interferencia en la autonomía e independencia de los propios jueces. Aun así, es una práctica muy común. Hay una estructura que permite eso. Pero yo nunca lo hice y no lo voy a hacer ahora”, respondió la Ministra.

Si bien no se conoce de llamadas hechas por la Ministra Norma Piña a sus pares sobre temas relacionados con su trabajo, sí se hizo pública una reunión que ella tuvo con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en medio de un proceso electoral.

Mensajes de texto a los que tuvo acceso el periodista Salvador Frausto de Milenio mostraron cómo Norma Piña intentó controlar al Tribunal Electoral mediante amenazas que envió a altas horas de la noche y por la madrugada a sus integrantes, a quienes después pidió no revelar estas comunicaciones en la víspera de la cena del 12 de diciembre pasado a la que invitó a su “amigo” y “aliado” Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI.

La reforma al Poder Judicial está contemplada en el llamado “Plan C” de Morena y sus aliados, los cuales ganaron mayoría calificada en la Cámara de Diputados y amplia mayoría en el Senado. El jueves se realizó en la Cámara de Diputados el primer foro de nueve en los que se discutirá la iniciativa que propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que respalda la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum, cuyo tema nodal es la elección popular de ministros, jueces y magistrados.