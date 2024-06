Alemania vence 2-0 a una aguerrida Dinamarca y avanza a cuartos de la Eurocopa 2024

Por Steve Douglas

DORTMUND, Alemania (AP) — Alemania fue de la frustración al júbilo en un solo minuto, luego que un par de decisiones relevantes del VAR colocaron a la nación anfitriona de la Eurocopa en los cuartos de final, con una victoria de 2-0 sobre Dinamarca, en un encuentro sabatino afectado por una tormenta.

El zaguero danés Joachim Andersen vio invalidado un tanto por una milimétrica posición adelantada a los 50 minutos, antes de conceder un penal con una mano en el siguiente ataque por parte de los anfitriones.

Kai Havertz convirtió desde los 11 pasos y Jamal Musiala añadió un segundo tanto a los 68 en un encuentro que se interrumpió unos 25 minutos en el primer tiempo, por una tormenta en el Westfalensadion de Dortmund.

