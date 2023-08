Benzodiacepinas, Abuso y Alzheimer

Desde el año 1971, cuando el doctor Arthur M. Sackler encontró la manera de convencer a autoridades sanitarias como la FDA y los CDC y a las revistas medicas de prestigio de los potenciales beneficios de las benzodiacepinas, se sentaron las bases de otra epidemia con la misma estructura desde sus cimientos.

Los hermanos Sackler en complicidad con autoridades sanitarias de los Estados Unidos, colegios médicos, universidades, editoriales y revistas médicas lograron construir las peores epidemias del siglo XXI no solo en los Estados Unidos, en el mundo entero.

La primera y la de mas corto plazo es la crisis de los opioides. Se inundó el mercado con lo que lograron posicionar, tramposamente, como el quinto signo vital, el dolor. Vieron este síntoma como una fuente lucrativa, de negocio. De esa forma se inició una agresiva, intrusiva campaña que no solo invitaba a quien prescribía a resolver el dolor. Los seguros gubernamentales y privados castigaban el pago de los hospitales y personal médico si las personas reportaban mal control del dolor. Así se invitó de manera forzada a prescribir indiscriminadamente opioides en dosis elevadas, frecuentes y en grupos de edad sin una estructura cerebral apropiada para ello. Ahora sabemos, lo que los fabricantes y autoridades reguladoras siempre supieron, son sustancias altamente adictivas y cuando se expone un cerebro menor a 21 años condenamos a esa persona a una dependencia, adiccion y tolerancia vitalicia. La crisis de opioides se relaciona con carteles de la droga legales, desde las mas altas autoridades. Los carteles ilegales son el segundo capitulo de la historia. A los segundos se les combate rabiosamente, a los primeros se les protege y nunca han perdido su respetabilidad.

La historia de las benzodiacepinas no es my diferente, el periodo de incubación de la epidemia de las benzodiacepinas es mas prolongado y no es tan impactante ya que las víctimas son personas adultas mayores generalmente, las cuales ya no son productivas. La trampa comercial ideada, construida, e implementada por los hermanos Sackler, usando la misma estructura de complicidad como lo hicieron con “OxyContin” y otros de sus productos. Las autoridades reguladoras, autoridades sanitarias, cuerpos académicos, grupos editoriales iniciaron la trampa usada por los opioides. La estrategia se inició en la década de los setentas. Lograron que el “Valium” (diazepam) y el “Librium” (Clordiacepóxido) generaran ventas de dos mil millones de dólares (dos billones) en el año 1971.

Desde entonces tanto los laboratorios como las universidades, colegios medicos, autoridades reguladoras no han hecho mas que de manera entusiasta, encontrarle mas usos a las benzodiacepinas, a conquistar los mercados de toda las edades y a ampliar el catalogo de usos. Algunos nombres se han vuelto letras de canción, temas de conversación normalizada e incluso escuche a una locutora de radio recomendar “unas gotitas de “Rivotril” antes de subir a un avión haciendo alarde de una muy peligrosa ignorancia e irresponsabilidad.

Desde hace algunos años sabemos que el uso frecuente y por mas de 6 semanas incrementa proporcionalmente el deterioro del cerebro. Hay innumerables publicaciones, la mayoría fuera de los Estados Unidos, que han documentado la relación estrecha entre el uso crónico de benzodiacepinas y la enfermedad de Alzheimer.

Es notable el incremento del número de casos de personas con Alzheimer en los últimos 20 años, tiempo suficiente para que aquellas personas que iniciaron el uso crónico de benzodiacepinas en los años ochentas y noventas, presenten los impactos del deterioro neuronal por la exposición a las benzodiacepinas.

La epidemia de opioides y la epidemia de enfermedad de Alzheimer pasarán a la historia de la medicina como una de las muestras mas evidentes de la ambición, la corrupción, y el abuso consecuencia de ver la salud de las personas como un negocio, como una fuente de enriquecimiento y fama. En el centro del ejercicio de la medicina deben estar siempre y de manera insustituible las personas y su bienestar.

Si les interesa leer información medica al respecto puede empezar con:

He Q, Chen X, Wu T, Li L, Fei X. Risk of Dementia in Long-Term Benzodiazepine Users: Evidence from a Meta-Analysis of Observational Studies. J Clin Neurol. 2019 Jan;15(1):9-19.

https://doi.org/10.3988/jcn.2019.15.1.9

