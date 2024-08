La Fiscalía no sabe dónde está Ovidio Guzmán y lo involucra en secuestro de “El Mayo”

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este jueves que desconoce el paradero de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue excarcelado dos días antes de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, motivo por el que la dependencia federal apunta una presunta relación con el caso.

A través de un comunicado, la FGR realizó una cronología de los hechos, iniciando con el 23 de julio, cuando se reportó que Ovidio Guzmán, conocido como “El Ratón”, fue extraído de una prisión de alta seguridad del sistema carcelario estadounidense. Desde ese día, revela la Fiscalía, desconoce el estatus actual del narcotraficante y su ubicación dentro del territorio estadounidense.

Posteriormente, recopila la Fiscalía, el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó el 9 de agosto, ya cuando había ocurrido la captura de “El Mayo” y Joaquín Guzmán López, que Zambada había sido llevado a EU contra su voluntad.

Asimismo, un día después, refirió a la carta de “El Mayo” Zambada que hizo público su abogado, donde describe “cómo se llevó a cabo violentamente su propio secuestro; lo cual consta en la carpeta de investigación correspondiente”.

Aunado a ello, el Fiscal General de EU manifestó el 16 de agosto a su contraparte mexicana que efectivamente “El Mayo” Zambada llegó a dicho país contra su voluntad y que se había tenido conocimiento de varias propuestas de Joaquín Guzmán López para entregarse a las autoridades estadounidenses.

También dio a conocer que con respecto a la aeronave donde fue llevado “El Mayo” hacia El Paso Texas, la matrícula original norteamericana en 2019 era N200TP. Posteriormente, dicha avioneta fue trasladada a Colombia, donde la dieron de alta con la matrícula colombiana N44JN, la cual no coincide con la que actualmente ostenta, por lo que afirma que es presuntamente falsa y sobrepuesta.

Es ante esto que la FGR consideró indispensable el obtener con urgencia la información respectiva, así como la identificación y documentación del piloto o pilotos de la aeronave que hayan intervenido en dicho vuelo, “cuya aproximación y aterrizaje en ese país fueron autorizados por las agencias competentes del Gobierno de los Estados Unidos”, lo cual ya fue solicitado en dos ocasiones vía asistencia jurídica internacional y otras tres vía la Interpol. Hasta el momento, denuncia la Fiscalía, no ha recibido respuesta.

El pasado 25 de julio, día en que fue detenido “El Mayo” Zambada en un aeropuerto en El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, las redes sociales y medios nacionales e internacionales se percataron que el portal del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) reportaba que Ovidio Guzmán había sido liberado dos días antes, hecho que dio la pauta sobre si efectivamente “El Ratón” había sido puesto en libertad, a pesar de apenas haber tenido una audiencia inicial por los cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

Sin embargo, el concepto “released”, tal como figura en el portal, significa que, efectivamente, el Buró de Prisiones ya no cuenta con la custodia del sujeto; pero no que necesariamente haya salido de la cárcel para seguir su proceso en libertad.

Phoebe Eaton, reportera del diario The New York Times, aclaró un poco sobre dicha situación.

En su cuenta de X, la periodista de la publicación estadounidense precisó que los agentes federales en EU usualmente emplean el término “released” en el sistema cuando un recluso es transferido.

Another interesting development: according to the US Bureau Of Prisons Ovidio Guzmán was released just a few days ago … pic.twitter.com/YEbSzYqNxe

— Luis Chaparro (@LuisKuryaki) July 26, 2024