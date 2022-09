VIDEO: Bote con migrantes cubanos se hunde en las costas de Florida; buscan a 20

KEY WEST, Florida, Estados Unidos, 29 de septiembre (AP) — Cuatro migrantes cubanos llegaron nadando a las costas de los cayos de Florida y otros tres fueron rescatados en el océano después de que su bote se hundió el miércoles, poco antes de que el huracán “Ian” tocara tierra en el suroeste de Florida. Pero otras 20 personas podrían estar desaparecidas, indicaron funcionarios.

Los cuatro cubanos arribaron a la isla Stock, al este de Key West, y reportaron que su embarcación se hundió debido al clima, dijo Walter N. Slosar, agente jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en un mensaje en Twitter.

La Guardia Costera inició una búsqueda de 23 personas y logró hallar a tres sobrevivientes a unos 3 kilómetros (2 millas) al sur del archipiélago, indicaron funcionarios.

Los sobrevivientes fueron trasladados a un hospital local debido a que presentaban síntomas de agotamiento y deshidratación.

#Breaking @USCG crews rescued 3 people in the water about 2 miles south of Boca Chica. They were brought to the local hospital for symptoms of exhaustion and dehydration. Air crews are still searching. #SAR #DontTakeToTheSea

