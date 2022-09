Un peligroso huracán que ronda categoría 4 azota Florida después de barrer con Cuba

“Ian” tocó tierra como un catastrófico huracán de categoría 4 cerca de North Captiva Island a las 2:20 p.m. con vientos máximos sostenidos de 155 mph, según los meteorólogos de AccuWeather.

Por Alejandro González

Los Ángeles, 28 de septiembre (LaOpinión).- El huracán “Ian” tocó tierra poco después de las 2:20 p. m. el miércoles como una tormenta de categoría 4, informaron los meteorólogos de AccuWeather.

El huracán tocó tierra cerca de la isla North Captiva, detalló Accuweather con vientos máximos sostenidos de 155 mph, según los meteorólogos.

Las imágenes de satélite muestran la catastrófica tormenta que azota la costa suroeste de Florida. Se espera que el área alrededor de Fort Myers y Miami se lleve la peor parte del impacto.

#HurricaneIan makes landfall as a catastrophic Category 4 hurricane near North Captiva Island at 2:20 p.m. EDT with maximum sustained winds of 155 mph, according to AccuWeather forecasters. https://t.co/T5shnZ1Ev0 pic.twitter.com/z5fmHH1vM4 — Breaking Weather by AccuWeather (@breakingweather) September 28, 2022

🚨#BREAKING: Catastrophic damage in Fort Myers Beach, Florida 📌#FortMyers l #Florida Incredible video shows houses floating off their foundations as hurricane Ian strikes fort Meyers, Florida with multiple reports of Catastrophic Damage with sea waters reaching over 6+ feet pic.twitter.com/T04AcmSAfb — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 28, 2022

La llegada a tierra se produjo menos de una hora después de que el Gobernador Ron DeSantis asegurara a los floridanos que el estado estaba “listo” para la tormenta de categoría 4.

El huracán ya está “causando marejadas ciclónicas, vientos e inundaciones catastróficas” en el suroeste de Florida el miércoles por la tarde temprano en el inicio de lo que podría ser una ruta de desastres a través de la península.

El Centro Nacional de Huracanes dijo que la tormenta masiva de categoría 4 ya estaba cobrando un alto precio en la costa suroeste de la costa del Golfo.

El paso del Huracán Ian en Key West, Florida. pic.twitter.com/1hBH9rTJ3L — Alerta Cambio Climático (@AlertaCambio) September 28, 2022

El paso del Huracán Ian por Naples, Florida. pic.twitter.com/RcXaZzqwZW — Alerta Cambio Climático (@AlertaCambio) September 28, 2022

La preocupación más inmediata y potencialmente mortal fue la marejada ciclónica propiciada por las aguas del Golfo de México empujadas tierra adentro por “Ian”.

Numerosos videos publicados en Internet mostraban torrentes de agua de mar llenando rápidamente las calles de Sanibel y Fort Myers Beach.

Naples también reportó un aumento récord de seis pies. Temprano, secciones de Key West se estaban inundando.

1:12pm la muralla delantera comienza a golpear con toda su fuerza la costa de Florida a 40 km al OesteNoroeste de #FortMyers con vientos de 250 km/h rachas 305km/H se mueve al NNE a 15km/h pic.twitter.com/J1EnxHP7w7 — IngGeofisico🌪 (@ChaacTlaloc) September 28, 2022

Las predicciones de marejada del Centro Nacional de Huracanes se dispararon a 18 pies para Englewood hasta Bonita Bay, un pronóstico tan alto que se agregó un nuevo color al mapa de predicción de marejada ciclónica máxima del Centro Nacional de Huracanes.

Lo peor de esa marejada ciclónica se espera después de tocar tierra y más tarde esta noche.

“Ian” también estaba azotando gran parte de Florida con vientos con fuerza de huracán y tormenta tropical y arrojará lluvias torrenciales estimadas en hasta dos pies a medida que cruza lentamente el estado hoy y hasta el jueves.

#HurricaneIan is making landfall now. Florida is ready to respond. We have fleets of highwater vehicles, 42,000 linemen, 7,000 National Guardsmen and 179 aircraft prepared to help. — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) September 28, 2022

“Ian” fue una tormenta masiva y para el miércoles por la mañana, sus bandas exteriores ya azotaban el suroeste de Florida con ráfagas de hasta 112 mph mientras la pared del ojo azotaba las islas Sanibel y Captiva.

El sur de Florida vio tornados durante la noche que voltearon aviones pequeños y derribaron árboles grandes y Key West registró uno de sus niveles más altos de marejadas ciclónicas durante la noche.

El agua de mar aún permanecía en muchos vecindarios, incluso en secciones de la famosa calle Duval y dentro de las casas.

El Gobernador Ron DeSantis dijo el miércoles por la tarde que más de 200 mil personas ya se habían quedado sin electricidad, lo que calificó como una “gota en el océano de lo que sucederá en las próximas 24 horas”.

