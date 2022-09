AMLO rechaza reunirse con Santiago Creel; le pide hablar con Adán Augusto

Ciudad de México, 29 de septiembre (Sinmbargo).- Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, solicitó ayer una audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre la labor de las Fuerzas Armadas. Hoy, el mandatario federal le pidió al panista que hablara con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López.

Además, el Jefe del Ejecutivo federal acusó a las bancadas del Partido Acción Nacional en el Senado y en la Cámara de Diputados de no ayudar en el tema de seguridad:

“Con todo respeto, el Diputado Creel, sus compañeros, diputados y senadores, no han ayudado en este propósito. Se les olvidó que ellos utilizaban al Ejército para tareas de seguridad pública que estaban prohibidas por la Constitución, utilizaron al Ejército para reprimir al pueblo, para llevar a cabo acciones ilegales, inconstitucionales”, comentó.

En ese sentido, el Presidente volvió a mencionar la violencia por la que atraviesa Guanajuato, una entidad gobernada por Diego Sinhue Rodríguez, quien pertenece a las filas del blanquiazul: “Uno de los estados con más homicidios, Guanajuato. ¡Cómo se va a quedar Guanajuato sin apoyo del Ejército, de la Marina! ¡Cómo están ellos planteando eso, si llevan 20, 30 años gobernando el estado y es donde hay más homicidios!”.

“¿Por qué no hacer a un lado esas diferencias que tenemos, y que las vamos a seguir teniendo porque no podemos pensar igual? Así es la democracia, tiene que haber pluralidad, no puede haber pensamiento único, bueno, sí, pero hay cuestiones en las que no se puede hacer politiquería”, cuestionó.