VIDEO: Tua Tagovailoa, QB de Dolphins, sufre conmoción y sale del campo en camilla

Por Gustavo García

Ciudad de México, 29 de septiembre (AsMéxico).- Tua Tagovailoa estaba en duda para jugar el partido de los Miami Dolphins contra los Cincinnati Bengals luego de haber sufrido una conmoción cerebral en el último partido y parece que jugar en el Thursday Night Football de la Semana 4 fue una mala decisión.

Los Dolphins tenían segunda oportunidad y siete yardas por avanzar con menos de seis minutos por jugar en el segundo cuarto cuando el defensive tackle Josh Tupou capturó a Tagovailoa diez yardas detrás de la línea de golpeo y dejó al quarterback tendido en el césped del Paycor Stadium.

Tras la evaluación médica, la franquicia de Miami anunció que el quarterback no regresaría al partido por lesiones en la cabeza y en el cuello. El veterano Teddy Bridgewater tomó las riendas de la ofensiva de Dolphins luego de que Tagovailoa abandonó el campo en camilla.

Injury Update | Tua Tagovailoa is out of the game with head and neck injuries.

El quarterback de los Dolphins estaba consciente al momento de ser sacado del partido. Acorde a NFL.com, el jugador de 24 fue transportado a un hospital de Cincinnati para una evaluación más profunda.

NÚMEROS DE TUA

El producto de Alabama había completado ocho de los 14 pases que había intentado para 110 yardas. Durante los minutos finales del primer periodo, el QB lanzó una intercepción al buscar en una trayectoria profunda a Tyreek Hill.

Very scary as Tua Tagavailoa goes down after a sack, looks like it may have been the second concussion in 4 days. Really not good. pic.twitter.com/2u0Leb69O5

— Dr. Lös Real Polyamorous Tantric Sex Guru (@LosRealAli) September 30, 2022