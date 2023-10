Alejandro Armenta encabeza encuestas en Puebla, pero ahí no descartan una candidata

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- Alejandro Armenta, Senador con licencia, se encuentra en una posición ventajosa como favorito en las encuestas en Puebla. Sin embargo, eso no le asegurará su designación como el coordinador de la Cuarta Transformación en esa entidad, es decir, como el virtual candidato, pues aún está pendiente la definición de las candidaturas de género por parte del Comité Directivo Nacional de Morena.

El Instituto Nacional Electoral (INE) respaldó el 23 de octubre la paridad de género en las candidaturas del próximo año, obligando a los partidos a postular al menos cinco mujeres en las nueve entidades que tendrán elecciones para gubernaturas y la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México. Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó estar a favor de la resolución del INE sobre la paridad de género.

“Estoy a favor de las mujeres, y ya va a corresponder al INE y a los partidos […] Siempre darles más preferencia a las mujeres, tienen todo su derecho. Morena es un partido político, me piden la opinión a mí. Yo ya entregué el bastón de mando a quien conduce el proceso de transformación”, dijo el mandatario nacional el pasado 24 de octubre.

En Puebla, con la decisión del INE, se han aumentado expectativas y dudas en torno a la definición de la candidatura de Morena, especialmente cuando en algunos estados el oficialismo parece tener ya perfiles sólidos para sus posibles candidatos, como es el caso de Tabasco con Javier May, Guanajuato con Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Veracruz con Rocío Nahle y Chiapas con el Senador Eduardo Ramírez, por mencionar algunos.

Valente Tallabs González, director de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAP), resaltó que la elección en Puebla aún no está definida y es susceptible de cambios. Según el experto, la dinámica de la elección dependerá de diversos factores, incluyendo la percepción del electorado y las decisiones a nivel nacional.

“Ya está más configurado el posible escenario de cara a la elección del próximo año. Por el lado de Morena es donde todavía queda, yo no diría una incógnita, sino despejar dudas. Eso es desde la perspectiva de los actores, pues incluso ellos mismos empiezan a darse cuenta a quién va a favorecer esta encuesta. Lo que hay que esperar, en todo caso, es la determinación del Comité nacional en torno a la cuestión de la paridad de género, porque eso podría modificar aún el escenario”, expresó.

Por su parte, el politólogo Miguel Calderón Chelius, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en sociología, consideró que la decisión sobre el género de los candidatos en la Ciudad de México tendrá un impacto significativo en la elección de Puebla. La determinación en la Capital podría influir en quién finalmente sea elegido o elegida en Puebla y en la configuración de las candidaturas en otros estados.

“La definición de la candidatura en Puebla, pues no está en Puebla. Yo creo que depende de la composición de las candidaturas, en general, pero en particular de la Ciudad de México, porque es la única donde yo veo que puede ir hombre o mujer. Y en el caso de Puebla también creo que sería lo que estaría definiendo las otras candidaturas ya las veo muy amarradas, por ejemplo, en Tabasco, Guanajuato”.

Otro aspecto resaltado por los especialistas consultados es que, en caso de que en Puebla se opte por una candidatura de género, esto podría restar competitividad a Morena. A pesar de que la marca Morena es sólida y lidera en las encuestas, esto podría generar expectativas y fortalecer la candidatura de la oposición. En este sentido, el Frente Amplio por México ya ha perfilado al Alcalde panista de Puebla, Eduardo Rivera.

“Acá en Puebla las compañeras, brillantes, varias de ellas, tienen los porcentajes más bajos de conocimiento y de aceptación. Entonces eso generaría en Puebla realmente un problema, no porque sea mujer y hombre, sino porque metería a la alianza de Morena en un problema de competitividad. Se supone que la marca es muy fuerte, que la marca jala y que cualquier candidato ganaría, se supone. Donde yo veo un posible riesgo, si es que se estableciera en el caso de Morena una candidatura de género”, señaló.

Además, dos de los tres especialistas consultados enfatizaron la posibilidad de que si Alejandro Armenta, quien ha estado liderando en las encuestas, no resulta candidato, se corre el riesgo de que la insatisfacción generada por esta situación provoque una ruptura interna en el partido.

En general, el resultado de las elecciones de 2024 a Gobernador en el estado de Puebla parece depender más de las decisiones internas de Morena que de la oposición, pues es el partido que ha mantenido una sólida ventaja en las encuestas.

El más reciente sondeo de Enkoll para El Universal, publicado el pasado 24 de octubre, muestra que el partido guinda lidera las preferencias con un 58 por ciento de los encuestados dispuestos a votar por Morena en la elección para gobernador en 2024, lo que representa una ventaja de 41 puntos sobre el Partido Acción Nacional (PAN), que obtuvo 17 por ciento. Mientras que los demás partidos obtuvieron menos del 10 por ciento: el PRI apenas alcanzó un 7 por ciento, el PT un 2 por ciento, y MC, PVEM, PRD, Nueva Alianza, Fuerza por México y algún candidato independiente registrando un 1 por ciento.

En cuanto a los aspirantes, Alejandro Armenta se situó como el favorito de Morena con el 27 por ciento de las preferencias. Por otro lado, el 18 por ciento dijo preferir a Ignacio Mier como el representante del partido guinda, mientras que un 15 por ciento respaldó a la exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera; un 6 por ciento optó por Julio Huerta. Detrás de ellos se encuentran los otros finalistas: Olivia Salomón con un 5 por ciento, Lizeth Sánchez con un 3 por ciento y Rodrigo Abdala con un 2 por ciento.

El sondeo también mostró que, aunque en este momento, las tendencias favorecen a Armenta, aún hay un 24 por ciento de los encuestados que no decide su voto, pues respondió “ninguno/no sabe”, lo que representa cuatro puntos más que Ignacio Mier.

LOS ASPIRANTES DE MORENA

El pasado 17 de octubre, Morena reveló la lista de las personas que participarán en las encuestas finales para definir a las coordinadoras y coordinadores de Defensa de la Transformació para los estados donde se llevarán a cabo elecciones en 2024. En Puebla los aspirantes que pasaron a la última ronda son: Olivia Salomón, Claudia Rivera, Lizeth Sánchez, Ignacio Mier, Alejandro Armenta, Julio Huerta y Rodrigo Abdala Dartigues.

Luego de que se realice la encuesta, la elección de la persona coordinadora de la Cuarta Transformación en los estados quedará sujeta a la decisión del Comité Directivo Nacional quien determinará las candidaturas de género, explicaron especialistas entrevistados por SinEmbargo.

El profesor Valente Tallabs González, director de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAP), señaló que existen incógnitas, principalmente relacionadas con la decisión del Comité Nacional de Morena en cuanto a la paridad de género, la cual, dijo podría tener un impacto significativo en el escenario político.

El politólogo Miguel Calderón Chelius resaltó a su vez la importancia de la toma de decisiones en la capital mexicana. El experto advirtió que la elección en Puebla está fuertemente condicionada por la decisión que se tome en la Ciudad de México y que la unidad dentro de Morena es esencial para el éxito del partido en Puebla.

En este sentido, Calderón consideró que Clara Brugada es una candidata muy sólida en la Ciudad de México, mientras que, en Puebla, la competencia femenina se percibe como menos competitiva.

“En realidad lo que yo veo es eso, es que la decisión en Puebla está sujeta a la decisión en la Ciudad de México y que no van a tomar la decisión de la Ciudad de México en función de Puebla en sí mismo, sino más bien en función de la Ciudad de México. A mí me parecería que lo lógico, dadas las características y además las críticas que ha tenido el Omar García Harfuch como candidato, pues yo creo que sería una muy buena decisión que Clara Brugada fuera la candidata en la Ciudad de México y aquí en Puebla probablemente saliera Armenta”.

En lo que respecta a los aspirantes, Tallabs González destacó a Ignacio Mier Velasco como un candidato que ha ganado competitividad. El experto considera que Mier tendría posibilidad, debido a lo que ha percibido en la actitud de los aspirantes, pues destacó que Alejandro Armenta ha disminuido su presencia en las últimas semanas, mientras que Ignacio Mier ha mantenido una presencia mediática sólida. Además, para el experto, también a diferencia de Miguel Calderón, Olivia Salomón, exsecretaria de Desarrollo Económico en Puebla, es mencionada como una candidata destacada en la perspectiva de la paridad de género.

Por otro lado, René Valdiviezo, sociólogo mexicano con un doctorado en Ciencias Sociales y Políticas, coincidió en que Alejandro Armenta ha encabezado las encuestas por lo que destacó que “sería una enorme sorpresa que teniendo todo ese antecedente de muchos meses, triunfara otro candidato. Sería inconcebible y no porque uno tenga preferencia o no por alguno, sino porque así se ha estado viendo eso en las encuestas”.

LA OPOSICIÓN

Los expertos consultados coincidieron en que Eduardo Rivera Pérez, el actualAalcalde de Puebla, se posiciona como el candidato de la oposición para las próximas elecciones en el estado. Según Miguel Calderón Cheliu, Rivera ha logrado consolidarse como el candidato de la oposición, a menos que ocurra algo extraordinario en el futuro cercano.

A pesar de no haber destacado particularmente en su actual gestión como, Eduardo Rivera se ha convertido en el perfil más sólido dentro del bloque opositor, explicó. Aunque Calderón Cheliu considera que su desempeño ha sido gris, destaca que es el candidato más sobresaliente que tiene la oposición en este momento.

Por su parte, Valente Tallabs también se suma a esta opinión, afirmando que no hay duda en la oposición, Eduardo Rivera Pérez es el candidato que liderará el Frente.

De igual manera, el sociólogo René Valdiviezo, enfatizó que Eduardo Rivera es el único perfil visible, activo y con presencia en la oposición. A pesar de reconocer que hay más políticos, especialmente de Acción Nacional, Valdiviezo destacó que Rivera es quien tiene mayor contacto con la población y quien ha acaparado los reflectores debido a su cargo como presidente municipal de la capital poblana.

En cuanto a Movimiento Ciudadano, la incertidumbre prevalece en su panorama en Puebla.

Los analistas políticos destacaron que MC en Puebla se mantiene en una posición expectante, sin tener aún anunciados candidatos destacados ni perfiles que capten la atención del electorado.

CANDIDATURA DE GÉNERO, LOS RETOS

Los expertos también destacaron que si Morena opta por imponer una candidatura de género en Puebla, esto le podría generar el riesgo de perder competitividad, pues consideraron que las mujeres que están como aspirantes y finalistas en el proceso interno no son buenas candidatas, pues tienen bajos niveles de conocimiento y aceptación en Puebla.

“En sí mismas, ellas no tienen el suficiente conocimiento. En el caso de la exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera, pues incluso yo creo que podría tener personalmente algunos negativos: No dejó muy buena impresión en Puebla y eso impacta por lo menos a toda la zona metropolitana”, destacó Miguel Calderón.

Los expertos destacaron que, aunque no necesariamente se perdería el estado si se nominara a una candidata mujer, se pondría en una situación de mayor riesgo. Su perspectiva es que Eduardo Rivera tendría una mejor oportunidad de competir con cualquier otro de los aspirantes que con Alejandro Armenta.

“Dependerá mucho, desde luego, de quién sea el candidato de Morena, porque a nivel de conocimiento, salvo de estos dos punteros de Morena (Ignacio Mier o Alejandro Armenta), me queda claro que él (Eduardo Rivera) puede estar por encima de cualquiera”, señaló Tallabs.

Miguel Calderón, quien considera que de las mujeres la que podría ser candidata es Claudia Rivera, recordó que Eduardo Rivera ya ha competido en dos ocasiones contra Claudia Rivera, en el 2018 y 2021. La primera vez perdió ante ella debido a la ola de apoyo a López Obrador, pero posteriormente logró ganarle la contienda.

El experto también advirtió que imponer candidaturas de género podría generar molestias y divisiones en Morena, particularmente entre los candidatos mejor posicionados como Alejandro Armenta, quien podría sentirse perjudicado por esta decisión.

Las encuestas señalan a Alejandro Armenta como el favorito para representar al partido en la contienda de 2024, por lo que el no resultar ganador en la contienda interna podría suponer un riesgo de ruptura con el partido, según consideraron dos de los tres expertos consultados.

“Que no salga Armenta podría tener costos hasta en términos de la unidad interna de Morena. No hay que olvidar que fue gente cercana a Marcelo Ebrard, o sea que, en un momento dado, Armenta o alguno otro de los que no quede podría acabar siendo candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno del Estado, entonces eso podría pasar”, expresó Miguel Calderón.