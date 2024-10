Ministros tenían opción de “resistir”, pero mejor no: era perder una pensión de lujo

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– Las ministras y los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y la propia presidenta Norma Piña Hernández se sumarán a los otros exintegrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que cobran una pensión o un haber por retiro vitalicia.

Los siete ministros presentaron su renuncia al máximo tribunal de justicia del país la cual se hará efectiva hasta agosto del 2025 por lo que los montos a los que tendrán derecho oscilan entre los 76 mil y los 200 mil pesos mensuales, aproximadamente. Los ministros optaron por esta vía en lugar de la elección de jueces, magistrados y ministros, un proceso previsto en la Reforma Judicial, en la cual se establece precisamente la posibilidad de que los juzgadores opten por adelantar su retiro para así poder contar con un haber por retiro vitalicio.

“Las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria señalada en la fracción I del artículo 96 de este Decreto, misma que tendrá efectos al 31 de agosto de 2025; en estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño”, se lee en el séptimo transitorio de la Reforma