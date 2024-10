Un hotel en la costa de Argentina se derrumba; hay un muerto y varios desaparecidos

Lo único que quedó en pie del hotel argentino fue la fachada, mientras que el resto de la estructura está completamente derruida.

Por Almudena Calatrava

BUENOS AIRES (AP) — Un anciano murió a causa del derrumbe el martes de un hotel en la localidad argentina de Villa Gesell donde según las autoridades se habrían llevado a cabo obras de remodelación, mientras los bomberos rescataron a una mujer con vida e intentaban localizar a por lo menos siete personas que se encuentran atrapadas entre los escombros. Bomberos de Villa Gesell, una localidad costera situada a unos 350 kilómetros al sureste de Buenos Aires, y brigadistas de otras ciudades cercanas participaban en la remoción de escombros del Hotel Dubrovnik, un edificio que tenía 10 pisos, y en el edificio de menor altura que se encuentra a un lado y que está en peligro de venirse abajo. Una fiscal investiga las causas del hecho mientras la municipalidad de Villa Gesell ha señalado en un comunicado que, si bien no hay detalles del porqué del derrumbe, “se puede afirmar que en la parte colapsada (trasera) se habría estado modificando la estructura de forma ilegal e irregular”.

Lo único que queda en pie del hotel es la fachada, mientras que el resto de la estructura está completamente derruida. Villa Gesell se llena de turistas en la temporada estival de los meses de enero y febrero.

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires —donde se encuentra Villa Gesell—, dijo a periodistas que el hombre fallecido es mayor de 80 años y que la mujer fue trasladada a un hospital. No precisó las identidades de ambos ni en cuál de las dos edificaciones afectadas por el derrumbe que se produjo a la 1 de la madrugada (04:00 GMT) fueron encontrados.

Alonso indicó que el hotel no estaba funcionando como tal y que adentro tenían lugar remodelaciones. Agregó que las siete a nueve personas que permanecerían atrapadas serían obreros que trabajaban en la obra. Cuando se produjo el colapso de la estructura —según contó— algunos aparentemente estaban en la primera planta y otros en la segunda.

Alonso también señaló que algunos albañiles que estaban alojados en una zona del edificio que no colapsó y huyeron cuando se produjo el hecho han sido detenidos preventivamente por orden de la justicia. “Vecinos no hablan de explosión, hablan de temblores y cimbronazo”, relató el funcionario sobre los testimonios acerca del derrumbe. La remoción de los escombros será a mano y se espera la llegada de una grúa y el asesoramiento de ingenieros. Hugo Piris, jefe de bomberos de Villa Gesell, dijo a Radio Mitre de Buenos Aires a primeras horas del día que entre siete y nueve personas dormían en el edificio cuando se produjo el derrumbe. Piris añadió que los trabajos de remoción de escombros avanzaban muy despacio. “Los perros marcan lugares y se está trabajando allí”, señaló. La municipalidad indicó por su lado que en agosto detectó que en el hotel se llevaban adelante obras sin la autorización correspondiente y que las mismas fueron paralizadas por orden de las autoridades. Tras esa paralización los propietarios solicitaron la autorización para “cambios de carpinterías, revestimientos de pisos, pintura interior, cambio de revestimiento de baños y retiro de mesadas”, los que fueron autorizados, ”con la salvedad de que el cambio de carpinterías sólo se autorizaba en planta baja, no en altura”, acotó el comunicado. Los dueños agregaron luego un informe técnico sobre unas tareas preparatorias de un ascensor que pretendían instalar en el sector de recepción, entre otros trabajos, y el municipio les notificó el 15 de octubre “la necesidad de presentación formal de la documentación correspondiente a esa obra”.