FOTO: Telescopio Hubble capta Pismis 26, un cúmulo de estrellas a 23 mil años luz

Madrid, 29 Nov. (EUROPA PRESS).- El telescopio espacial Hubble ha obtenido esta imagen de una brillante reunión de estrellas, denominada Pismis 26, un cúmulo globular de estrellas ubicado a unos 23 mil años luz de distancia.

Muchos miles de estrellas brillan intensamente contra el fondo negro de la imagen, con algunas estrellas rojas y azules más brillantes ubicadas a lo largo de las afueras del cúmulo. El astrónomo armenio Paris Pismis descubrió por primera vez el cúmulo en 1959 en el Observatorio Tonantzintla en México, otorgándole el nombre dual Tonantzintla 2, informa la NASA.

Pismis 26 se encuentra en la constelación de Scorpius cerca del bulbo galáctico, que es un área cerca del centro de nuestra galaxia que contiene una densa agrupación esferoidal de estrellas que rodea un agujero negro.

Debido a su ubicación dentro de la protuberancia cargada de polvo, se produce un proceso llamado “enrojecimiento”, en el que el polvo dispersa la luz azul de longitud de onda más corta mientras que la luz roja de longitud de onda más larga lo atraviesa. El enrojecimiento distorsiona el color aparente de los objetos cósmicos. Los cúmulos globulares son grupos de estrellas que se mantienen unidas por atracción gravitatoria mutua. Contienen miles de estrellas muy juntas y tienen una forma casi esférica.

Welcome, Hubble’s first new #StarrySights image!

This glittering gathering of stars is Pismis 26, a globular cluster located 23,000 light-years away. Many thousands of stars gleam within this cluster, which scientists estimate to be 12 billion years old: https://t.co/mQBMiLeH2e pic.twitter.com/PP5XEmyTiZ

— Hubble (@NASAHubble) November 28, 2022