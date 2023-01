Justino Arriaga deja el PAN y se va a bancada de Morena; Mier y Adán dan bienvenida

Durante la cuarta reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier le dio la bienvenida, así como el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó de la incorporación al partido del Diputado Justino Arriaga, quien representaba al Partido de Acción Nacional (PAN) en el Congreso por Guanajuato y que desde ahora formará parte de la bancada guinda.

Durante la cuarta reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro, Mier Velazco le dio la bienvenida al ahora expanista Justino Arriaga. “Tomó la decisión política de incorporarse a nuestra fracción parlamentaria, les pido su aprobación, compañeros, para que acepten la incorporación de Justino Arriaga, Diputado federal de Guanajuato, a nuestro movimiento, de nuestro partido Morena”, dijo Mier.

Bienvenido estimado amigo @JustinoArriaga a nuestra bancada de @DiputadosMorena. Valoramos tu decisión. Estás del lado correcto de la historia. pic.twitter.com/KryecTAXT4 — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) January 30, 2023

“Es un Diputado guanajuatense que hoy se une al cambio, hoy se incorpora a nuestro proyecto de transformación nacional”, agregó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

En tanto, Arriaga expresó que en México ya es “tiempo de cambios”, además de que declaró que en Guanajuato las cosas “no van bien” con el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“El PAN ha perdido esa mística, se han perdido las elecciones internas. El partido se distinguía por tener elecciones democráticas en su interior, ya no se respetaba eso. Prácticamente era lo que se decía, en este caso, el Gobernador en turno [de Guanajuato] es el que pone a todos los regidores, diputados locales, etcétera. Prácticamente esa democracia interna era inexistente y lo más grave de eso es que tu libertad de pensamiento era cortada”, explicó en un encuentro con los medios de comunicación.

Asimismo, Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación, dio la bienvenida al Diputado en la reunión plenaria, donde dijo que le “consta” que es un “hombre político formado” y que le reconocía el gesto.

“Fuimos compañeros legislativos federales […] y me consta que es un hombre político formado […] y desde que supimos que se iba a incorporar a esta fracción parlamentaria nosotros le reconocimos el gesto. No me toca darte a ti la bienvenida, ya te la dieron tus compañeros, pero que sea para seguir abonando por el bien de México”, expresó el Secretario.

DIPUTADO ABANDONA MORENA

Llegó la hora del movimiento 🧡 pic.twitter.com/wMpkTdmjKp — Omar Castañeda (@Omarecasta) January 26, 2023

Parecido al caso de Arriaga Rojas, el Diputado Omar Castañeda González anunció el pasado 26 de enero su renuncia a la bancada de Morena para ahora formar parte del partido Movimiento Ciudadano (MC).

Castañeda González publicó una foto desde una conferencia de prensa del partido para dar a conocer su unión. En dicha foto se encuentra el Diputado junto con Dante Delgado Rannauro, dirigente nacional de MC; así como también con el coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynes.