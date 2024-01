Morena frena registro de Alcaldesa de Manzanillo al Senado; ella denuncia persecución

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– La Alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, llamó a la dirigencia de Morena a “cuidar el movimiento” y no traicionarlo al integrar a perfiles con denuncias por actos de corrupción, también pidió frenar la persecución política que enfrenta desde el partido y que se respete su derecho a competir por una senaduría en la elección federal de este año.



La funcionaria hizo estas declaraciones a días de revelar cómo Mario Delgado, dirigente de Morena, la expulsó del partido después de conocer una entrevista publicada en SinEmbargo por el columnista Ricardo Ravelo en donde ella denunció que la Gobernadora de Colima, la morenista Indira Vizcaíno, llevó a un evento de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo al empresario Rubén Álamo y al exalcalde de Manzanillo Virgilio Mendoza Amezcua, quienes, denunció, aparecen en informes de inteligencia que le fueron entregados al iniciar su gestión, en 2018, por sus posibles vínculos con el crimen organizado.

“No nos consideramos de ninguna manera desleales al partido con el que llegamos y mucho menos al movimiento. Tampoco considero que hayamos dañado la imagen de la doctora Claudia Sheinbaum ni la del partido, sino que externamos una legítima preocupación para que los actores que se están acercando, o le están acercando, a nuestra candidata sea gente de probada honestidad […] Se viene una serie de descalificaciones por parte de mi partido, sanciones, persecución, si me faltaba alguna ya la tenemos ahora del propio partido”, dijo esta tarde en conferencia de prensa.

La Alcaldesa denunció en 2019 a Mendoza Amezcua, actual secretario general del Partido Verde en Colima, ante la Fiscalía General del Estado por fraude, pues encontró que durante su gestión en Manzanillo se habrían desviado cerca de 3 millones de pesos de recursos públicos a través de una línea de crédito de American Express.

“La gente no los quiere [a perfiles como Mendoza Amezcua]. ¿Y qué está haciendo la dirigencia de Morena? Traerlos otra vez. La gente los sacó y ahora la dirigencia los vuelve a traer como aliados cuando hay mucha evidencia y están las denuncias del tipo de saqueo, de desvío de recursos, cuando estuvieron al frente de la administración de Manzanillo”, expuso Martínez Martínez.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) informó el lunes que admitió una queja contra la Alcaldesa por “actos que contravienen a la normativa interna” del partido, por lo que, como medida cautelar, pidió a la Comisión Nacional de Elecciones no aprobar su registro como aspirante al Senado, también dictó separarla de forma provisional de su cargo como Consejera estatal.

En tercer lugar, la instó a abstenerse de “realizar conductas, declaraciones o expresiones que resulten contrarios a los objetivos, filosofía, ideología y principios” del partido.

“Me preocupa mucho que la Comisión me quiera poner una mordaz”, opinó Martínez Martínez; consideró que el diálogo con Mario Delgado “aparentemente está roto”, por lo que se dirigirá a la CNHJ para que se reconozcan sus derechos políticos.

“Cómo vamos a cambiar la cosa en el país si seguimos trayendo a los mismos que lo desgraciaron ahora al movimiento. Es un contrasentido. Es ilógico. ¿Qué está pasando? Como militantes estamos diciendo: aguas, cuidemos el movimiento, que no se nos infiltre gente que provocó la desgracia nacional, que la gente no los ve bien, que por eso votaron por nosotros, porque están en contra de ellos”, agregó.

El llamado de la Alcaldesa se suma a las denuncias que han hecho durante los últimos meses morenistas en Colima sobre la falta de certeza para competir en igualdad de condiciones en los procesos electorales de este año.

Por ejemplo, el convenio de coalición de Morena registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) establece que cederá cinco candidaturas por las senadurías de primera fórmula al Verde Ecologista de México (PVEM) y otras cinco al Partido del Trabajo (PT), entre ellas la de Colima. Aunque la Secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, ha dicho que el siglado puede cambiar, el partido aún no define el género ni los nombres de las candidaturas en esa entidad.

Este mes, antes de que Mario Delgado la dejara fuera del partido, Griselda Martínez llamó a la dirigencia a terminar con los acuerdos cupulares en Colima pues, acusó, beneficiarían sólo a ciertos perfiles.

“La exigencia es que se respete la encuesta y nos dejen participar, que vaya quien gane la encuesta. Nosotros estamos esperando que [el método] sea respetado, no los acuerdos en las cúpulas políticas, sino la voluntad de la gente”, dijo en entrevista.

En el mismo sentido, Martha Zepeda, exsecretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, ha denunciado que desde el Gobierno estatal y la Fiscalía local buscan frenar sus aspiraciones políticas para gobernar Manzanillo porque desde el año pasado fue separada de su cargo por un acto admnistrativo de 2018 que derivó en una investigación penal, donde la señalan por presunta falsificación de documentos.

“Han generado esta campaña de odio de descrédito hacia mi persona y me están generando indudablemente un daño, lo cual le quita equidad al proceso”, mencionó a este diario digital en días previos.

La audiencia de vinculación a proceso por el caso fue diferida hasta el 23 de febrero por petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo que ella calificó en sus redes como un ejemplo de la persecución con la que, acusa, el Gobierno estatal buscó favorecer a Rosa Bayardo Cabrera, exdirectora del DIF en Colima, a quien el Comité Ejecutivo Estatal anunció la semana pasada como candidata por el ayuntamiento de Colima.

DIFERENCIAS CON LA DIRIGENCIA DE MORENA



Aunque Mario Delgado ha negado que expulsó de Morena a la Alcaldesa Griselda Martínez, ella y el consejero estatal Luis Valdivia aseguran que, después de hacerlo, el dirigente se refirió a ella como adversaria.

La secretaria Citlalli Hernández confirmó el 19 de enero que Delgado tomó la decisión por considerar “muy lastimosas para el movimiento” las declaraciones de Griselda Martínez.

Por ello, dijo, “[Mario Delgado] le notificó que nuestros estatutos plantean cuidar el movimiento, lo que en términos coloquiales significa que la ropa sucia se lava en casa, así que el dirigente le planteó que haciendo daño al partido se rompía el diálogo y se decidió su expulsión”; también explicó que formalmente debe realizarse un proceso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena “donde la sanción tendrá que ser la expulsión, pero políticamente ya existe una definición del Presidente del partido”.

Luis Valdivia, quien a finales de diciembre mantuvo una huelga de hambre afuera de la sede de Morena en la Ciudad de México para exigir una reunión con la dirigencia en la que pudieran exponer, entre otras cosas, la falta de condiciones de morenistas en Manzanillo para competir por cargos, lamentó la falta de apertura del partido.

“Citlalli Hernández dijo que la ropa sucia siempre se lava en casa, nosotros llevamos cinco años queriendo lavar la ropa sucia en casa y lo que hemos encontrado es poca sensibilidad. Se abrió un poco ahora con el tema de la huelga de hambre, pero es irónico, trágico, que tengamos que hacer una huelga de hambre en un partido de izquierda para que te escuchen una narrativa que no quieren escuchar o que no querían atender. Si la lavadora que está en casa no funciona, ¿dónde lava uno la ropa? Pues la lava donde se puede y la compañera tiene derecho de dejar un testimonio de lo que ha vivido en estos años”, mencionó.