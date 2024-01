Faltistas, ligados a la ultraderecha o al crimen buscan llegar con la 4T al Congreso

La conformación de las cámaras de Senadores y Diputados, así como de los congresos estatales, será un reto importante para cada partido en la elección de 2024, ya que les permitirá no solo otorgar cargos públicos a sus actuales dirigentes sino que les otorgará un papel crucial en el funcionamiento del próximo gobierno.

Morena, el partido que concentra las preferencias en las encuestas, ha dado a conocer los nombres de sus aspirantes y otros ya están en precampañas, algunos de ellos con nexos particulares.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- Frente al objetivo de lograr la mayoría en las cámaras de Senadores y Diputados, miembros del partido Morena y de algunos de sus aliados, ya han alzado la mano para competir o ganarse alguno de esos puestos.

Desde hace semanas algunos políticos ya hicieron públicas sus intenciones, otros iniciaron sus precampañas y otros tantos esperan las definiciones luego de que se concreten las alianzas partidistas.

En esta lista están mujeres y hombres que representan a grupos políticos afianzados en las entidades que buscan representar, como es el caso de María del Carmen Salinas, quien es cercana a los hermanos Monreal y Juan Carlos Hank, hijo de Carlos Hank Ron.

La primera aspira a ser Diputada federal de Zacatecas por Morena y el segundo, Senador de Baja California por parte del partido familiar, el Encuentro Social (PES) en alianza con Morena.

Otros nombres están relacionados con la ultraderecha, como es el caso de Sasil de León quien ha colaborado en los proyectos de Eduardo Verástegui y la actual Alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia, quien arrastra el caso de su reunión con un líder de un grupo criminal.

También resalta el caso de Lucía Trasviña, que acumula hasta eñ 47 por ciento de faltas en las votaciones del Senado de la República.

-María del Carmen Salinas

El poder de los Monreal es indiscutible en Zacatecas, entidad actualmente gobernada por David Monreal Ávila. Frente al proceso electoral del siguiente año, los movimientos políticos de la familia empiezan a darse para colocar a sus cercanos en puestos clave.

María del Carmen Salinas se perfila como la candidata de Morena para la Diputación federal de Zacatecas. Se trata de una política ligada a la familia Monreal.

Salinas es, desde la llegada de Ricardo Monreal Ávila al Senado y hasta la fecha, la tesorera de dicha cámara por designación directa del morenista.

Por el cargo que ostenta tuvo como responsabilidad revisar las compras de los 13 mil 300 libros de Ricardo Monreal solicitados por el propio Monreal aunque se hicieron con firmas falsas y uno de ellos a sobreprecio, como lo documentó SinEmbargo en febrero pasado.

A pesar de tener un cargo administrativo en el Senado, sus comentarios y posicionamientos giran en torno a los dos hermanos, en especial de Ricardo quien la califica como “una mujer muy honesta”.

El pasado 3 de noviembre, Salinas informó a los militantes y simpatizantes de Morena, la decisión de registrarse como aspirante a la candidatura por la Diputación Federal por el Distrito IV.

“Estoy lista para servir al pueblo de Zacatecas, gracias a mi familia que camino conmigo y a todos mis amigos y amigas por acompañarme”, escribió en sus redes sociales.

En sus redes sociales, los comentarios hacia los Monreal, Ricardo y David, son los que predominan:

“He caminado por años al lado de mi amigo David Monreal, siempre ha sido un hombre de principios y de valores, cuando formé parte de su equipo, fui testigo del impulso que da a las mujeres, ahora se encuentra construyendo la transformación para Zacatecas”, escribió.

“Éxito en su día Ricardo Monreal y muchas felicidades por la pasión que pone a todo lo que hace, todo mi respeto, admiración y reconocimiento a su amplia trayectoria y a su persona”, puede leerse en otro tuit.

Actualmente, Salinas ya está en recorridos por los municipios de Zacatecas y en entrevistas con medios de comunicación.

-Juan Carlos Hank

En la última semana de 2023, el Partido Encuentro Social (PES) en Baja California, confirmó su alianza con Morena para las elecciones de 2024. Así, al menos en esta entidad, este partido se suma a otros aliados como el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

César Hank Insunza, hijo de Hank Ron y quien preside el PES, informó de esta decisión al asegurar que la actual Gobernadora, Marina del Pilar, han mostrado respeto e “interés genuino” al PES, por lo que sumarían sus esfuerzos para la próxima contienda electoral.

De este partido sobresale un nombre también familiar: Juan Carlos Hank. El otro hijo de Hank Ron, es regidor de Tijuana. Es su primer cargo relacionado con la función pública ya que su trayectoria es de un casinero. Desde 2015, mientras estudiaba Ingeniería Industrial, comenzó a desempeñarse en el negocio de la familia; ocupó cuatro cargos distintos (subgerente, administrador, gerente único) hasta 2019. Todos ellos en el negocio familiar, los Casino Caliente.

En 2021 inició su gestión como regidor. El pasado 25 de noviembre anunció su intención de buscar un cargo federal:

“A Baja California le hace mucha falta representantes fuertes ante la federación, con capacidad y voluntad para atraer inversiones nacionales e internacionales, defender los presupuestos y proyectos de impacto para nuestro Estado, y sobre todo defender los derechos de nuestra gente. Somos la frontera más importante de Latinoamérica y la más transitada del mundo, tenemos un potencial muy grande para el desarrollo. Ya es hora de que trascendamos los contextos locales. Mi objetivo es continuar sirviendo a la gente y a Baja California desde una posición federal”.

Así el PES llega a Morena, aunque de acuerdo con datos de la periodista Adela Navarro Bello, la importancia de este partido en la entidad es mínima.

La directora de la revista Zeta expuso en su columna en SinEmbargo que actualmente el PES no pasa de regidores y que “de hecho, no estuvieron ni cerca de ganar alguna alcaldía o la gubernatura en las elecciones de 2021, las primeras en las que participaron luego que Jorge Hank Rhon dejara de ser un ‘soldado del PRI’ y abandonase ese partido porque no le cedieron la candidatura al Gobierno del Estado por parte del Frente Amplio por México que integraron ese año PRI, PAN y PRD”.

-Sasil de León

La Senadora que llegó por el Partido Encuentro Social, quedó en la primera fórmula de Morena para el Senado de la República para ser la representante de Chiapas, esto luego de haber quedado en segundo lugar en la encuesta que definió al candidato a la gubernatura.

Sin embargo, ha expresado en distintas ocasiones su apoyo a los movimientos ultraconservadores de Eduardo Verástegui, actual aspirante presidencial independiente. El periódico Chiapas Hoy, publicó el 21 de octubre de 2019, que ambos acudieron a la presentación de película “Inesperado”, producida por el actor. Aprovechó para nombrarla su “embajadora”.

De acuerdo con el texto citado, Verástegui contó que invitó a legisladoras de distintos partidos “a que se sumaran a la iniciativa y fungieran como embajadoras de este proyecto para llevar la encomienda a todos los rincones del país”.

Refiere que en Chiapas encontró “el invaluable apoyo de la Senadora Sasil de León Villard, quien, al conocer la propuesta cinematográfica, accedió de inmediato a la invitación, toda vez que su contenido forma parte de una realidad que no debe soslayarse”.

De León se dijo honrada de ser embajadora del proyecto.

-Norma Otilia

El pasado 27 de diciembre, Norma Otilia Hernández, actual presidenta municipal de Chilpancingo, Guerrero, anunció sus intenciones de ser Senadora de la República.

Desde 2001 se ha desempeñado en distintos espacios dentro de la localidad hasta el año 2018 en que fue electa diputada local por Morena.

Es en este último cargo en el que ha protagonizado dos episodios polémicos.

El primero y de mayor impacto, ocurrió en junio de 2023 cuando se reunió con Celso Ortega Jiménez, alias “El Ardillo Mayor”, uno de los hermanos que lidera el grupo criminal Los Ardillos. Todo se hizo público a partir de videos que no fueron desmentidos sino confirmados por la propia Otilia Hernández.

Existe una carpeta de investigación en su contra que está en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero. De acuerdo con la autoridad, se abrieron líneas de investigación que pudieran tipificar conductas constitutivas de un delito, ya sea del fuero común o del orden federal, donde se declinaría la competencia a la Fiscalía General de la República. Aún no se tiene una actualización al respecto.

El otro caso ocurrió por un festejo en medio de la tragedia. Dos días después del impacto del Huracán Otis en Acapulco, que se ubica a 100 kilómetros de Chilpancingo, la alcaldesa decidió no interrumpir el festejo, con música, baile y cohetes, de su Segundo Informe de Gobierno.

Chilpancingo fue en esos días una zona en la que llegaron a refugiarse acapulqueños que se quedaron sin hogar; también fue base de operaciones para trabajadores que empezaron de inmediato las labores de rescate y apoyo y además era el último punto con conectividad antes de entrar a la zona cero. A pesar de la emergencia, la Presidenta Municipal siguió con sus planes aunque negó que se tratara de una “celebración”.

“El informe que hoy presenté ante las y los chilpancingueños con motivo del segundo año de gestión no es de celebración, es una obligación de rendir cuentas a mi pueblo. Este fue el espacio y la oportunidad idónea para convocar a este pueblo gigantesco que está en las batallas más importantes a sumar esfuerzos por Acapulco y por Guerrero sin miras partidos, colores, filias, ni fobias”, comentó.

-Lucía Trasviña

La Senadora de Baja California Sur por Morena apareció en la lista de primera fórmula del partido para continuar en ese lugar para el siguiente periodo.

Llegó al Congreso en 2018 luego de intentar, desde 1977, ocupar un cargo público. Fue en ese año candidata a diputada local, en 1989 candidata a Presidenta Municipal de la Paz, Baja California y en 1994 y en el 2000, candidata al Senado.

Sin embargo, ya en el puesto, de 2018 a 2021 no votó en 210 asuntos de un total de 466, es decir, se ausentó en el 45 por ciento de las votaciones.

Eso es respecto a la LXIV Legislatura. De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), para la LXV, de un total de 647 asuntos votados, Trasviña se ausentó en 308, es decir, en el 47 por ciento.

