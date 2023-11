Senadores, diputados, funcionarios y ediles de todos los colores buscan las alcaldías

Poco a poco se están definiendo las candidaturas de cada una de las 16 alcaldías que componen la capital mexicana rumbo a los comicios de 2024 y, aunque para la mayoría de estas demarcaciones ya se han pronunciado diversos personajes del ámbito político, en algunas aún faltan definirse.

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).– Senadores, diputados, servidores públicos y ediles en funciones que pueden reelegirse ya han levantado la mano para gobernar en cada una de las 16 alcaldías que componen la Ciudad de México, bastión de la izquierda que en 2024 también elegirá Jefe o Jefa de Gobierno.

Por ejemplo, en la Alcaldía Álvaro Obregón se mencionan, de manera preliminar, cinco perfiles, tres por parte de Morena, uno por el PAN, que eventualmente sería la reelección, y uno por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La actual Alcaldesa, Lía Limón García, del PAN, quien luego de que no fue contemplada como candidata a la Jefatura del Gobierno capitalino para las elecciones del próximo año, tendría la oportunidad de reelegirse para Administrar dicha demarcación, aspiración que, en diversas entrevistas no ha descartado. Por ejemplo, en una entrevista al diario Excélsior, expresó que la reelección sería una opción de no competir en la carrera electoral por la capital mexicana.

De acuerdo con varios medios nacionales, Valentina Batres, Diputada local por Morena, también podría unirse a la contienda electoral por la Alcaldía Álvaro Obregón, lo mismo que Eduardo Santillán, exalcalde de la misma demarcación, de 2018 a 2021, y quien perdió en las pasadas elecciones frente a Limón García.

Humberto Morgan Colón, es otro aspirante que, junto al partido Morena, buscará encabezar la Alcaldía Álvaro Obregón, ya que en diversos medios, el exintegrante de la Banda de “Los Panchitos”, ha manifestado sus aspiraciones políticas, por lo que, incluso, inició el proyecto Manifiesto Ciudadano en el cual, vecinos de Álvaro Obregón le hacen llegar inquietudes y peticiones.

El morenista Ricardo Peralta, quien se desempeñó como Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), también ha mostrado interés por encabezar la Alcaldía Álvaro Obregón, lo mismo que Eduardo Santillán, exalcalde de esta demarcación con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y excandidato a la misma en 2021, con el partido guinda.

Por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el momento, el nombre que suena como aspirante a encabezar dicha alcaldía es el de Xavier González, quien ha sido Diputado federal por el tricolor, por lo que incluso en la calles de la misma se pueden observar bardas pintadas con su nombre.

Por Azcapotzalco, la actual Alcaldesa, Margarita Saldaña, quien contendió como abanderada de la alianza PRI, PAN y PRD, ha expresado su intención de reelegirse.

Por parte de Morena, los nombres que suenan como posibles aspirantes a encabezar la Alcaldía de Azcapotzalco son: la Diputada local Nancy Marlene Núñez Reséndiz; el Diputado Local, José Emanuel Bernal Vargas, quien con 28 años de edad, se ha desempeñado como coordinador territorial de Morena y así como en Dirección de Jurídico Delegación Azcapotzalco.

Fernando Rosique, quien fue Alcalde de Azcapotzalco en 2009 y actualmente se desempeña como director general de Administración de la misma Alcaldía, también se menciona como posible candidato a dirigir dicha demarcación, lo mismo que Gabriela Jiménez Godoy, quien preside el movimiento “Que siga la Democracia”, una organización que, según su página web, busca generar condiciones para el proceso de democracia en México.

Además de Enrique Vargas Anaya, exalcalde de Azcapotzalco, de 2009 a 2012, quien también se ha desempeñado como diputado local y Estefany Correa García, delegada de Bienestar de la Ciudad de México, y que formó parte del cuerpo de la Ayudantía, lo que le ha ayudado a ganar notoriedad dentro de Morena.

Por la Alcaldía Benito Juárez, demarcación donde funcionarios panistas se vieron involucrados en la corrupción inmobiliaria, sólo el Diputado panista Luis Mendoza ha expresado públicamente sus intenciones por contender por dicha demarcación, a donde ha advertido que “Morena no va a pasar”. Mientras que el pasado mes de octubre, René Bejarano, líder del Movimiento Nacional por la Esperanza, declaró que Leticia Varela, exdirectora de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), podría buscar encabezar esa alcaldía en 2024.

En Coyoacán, Giovani Gutiérrez, actual Alcalde de la alianza opositora [PRI, PAN y PRD] en dicha demarcación, anunció que buscará reelegirse para este cargo, en los comicios de 2024. Mientras que por parte del partido Morena, en diversos medios ya se especulan varios nombres, entre los que se encuentran: Gerardo Villanueva, Diputado Local en la capital mexicana y Alejandro Robles, Diputado federal de la bancada guinda.

Sin embargo, fue Hannah de la Madrid, excoordinadora Nacional de Becas de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien antes militó en el PRI y ahora es parte del partido guinda, la primera aspirante en registrarse de manera oficial, este lunes 13 de noviembre, para la contienda electoral por Coyoacán del próximo año.

Por su parte, Magdalena Núñez Monreal, del Partido del Trabajo (PT), sería la aspirante seleccionada para competir por dicha demarcación, según confirmó Ernesto Villarreal Cantú, comisionado político nacional de Asuntos Electorales del PT en entrevista con La Jornada. Otro nombre que suena para contender por el Gobierno de Coyoacán es el de Ana Bañuelos, líder de la organización social Justicia y Paz. Apoyo para la Familia.

Aunque en Cuajimalpa de Morelos no se ha pronunciado abiertamente nadie, pero diversos medios han considerado la posibilidad de que Roberto Candia, consejero estatal de Morena en la Ciudad de México, y Susana Cueto, Presidenta Nacional del movimiento Presidentas Mx, también, bajo el amparo del partido guinda busque la candidatura por dicha Alcaldía.

Cuauhtémoc, gobernada por la polémica Alcaldesa Sandra Cuevas, es una de las demarcaciones que el partido Morena buscará recuperar, por lo que como aspirantes a encabezar esta alcaldía ya se han pronunciado varios personajes como: Catalina Monreal, hija de Ricardo Monreal, exsenador y exaspirante a la presidencia de México, quien pese a que no es tiempo de campaña ya empieza a promocionarse por las calles de dicha demarcación.

El pasado mes de octubre, Temístocles Villanueva, Diputado local de Morena en el Congreso capitalino, también dio a conocer su intención para participar en el proceso de selección rumbo a la candidatura por la Alcaldía Cuauhtémoc. Mientras que Israel Zamora Guzmán, Senador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo hizo desde junio cuando la prensa lo cuestionó al respecto, situación que oficializó este 15 de noviembre.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el legislador Zamora Guzmán anunció que llevó a cabo su registro para contender por la candidatura como Coordinador de los Comités de la Cuarta Transformación en la Alcaldía Cuauhtémoc. “Me he registrado para ser Coordinador de los Comités de la Cuarta Transformación. Con el espíritu y la determinación de nuestra comunidad, ¡podemos hacer historia!”, expuso en una publicación.

¡Hoy ha iniciado la transformación en la #Cuauhtémoc! Me he registrado para ser Coordinador de los Comités de la Cuarta Transformación. Con el espíritu y la determinación de nuestra comunidad, ¡podemos hacer historia!

(1/5) pic.twitter.com/Fm9STFAccj — Israel Zamora Guzmán (@IsraelZamora_) November 16, 2023

Por parte de la oposición se encuentran: Aníbal Cañez, Diputado por el PAN en el Congreso capitalino, quien a finales de octubre, anunció su intención por contender por la demarcación, que actualmente encabeza Sandra Cuevas, lo mismo que Alessandra Rojo de la Vega, exdiputada capitalina y activista feminista, quien en septiembre se pronunció en el mismo sentido, luego de que el empresario Marietto Ponce la exhortó a competir.

Yo me rifo. https://t.co/utgOVTSzCr — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) September 20, 2023

Por la Alcaldía Gustavo A. Madero, el Senador César Cravioto ya se registró para contender por la candidatura a encabezar esta demarcación, en donde desde hace meses se pueden ver infinidad de bardas pintadas con el nombre del legislador por Morena. En su cuenta de X, antes Twitter, publicó un video en el que anunció su registro oficial por la Coordinación de los Comités de la Cuarta Transformación Coordinación y deseó suerte a sus compañeros que también se registraron.

¡Ya me registré por la Coordinación de la Alcaldía Gustavo A. Madero! Seguiremos recorriendo el territorio, porque desde la #GAM vamos a contribuir al proyecto que hoy encabeza @Claudiashein en el país y @ClaraBrugadaM en la #CiudadDeMéxico. Les deseo suerte a tod@s mis… pic.twitter.com/8ANNPsSacT — César Cravioto (@craviotocesar) November 16, 2023

Otra ficha por parte del partido guinda, según una entrevista concedida al diario Excélsior, sería el Diputado local Nazario Norberto Sánchez, quien aseguró que encabeza las encuestas de preferencia.

En la disputa por la alcaldía Iztacalco algunos morenistas se han empezado a pronunciar, por ejemplo, Lourdes Paz, Diputada local y secretaria general del partido guinda; Marcela Fuente Castillo, también Diputada local y secretaria de la mesa directiva del Congreso local; además de Óscar Eugenio Gutiérrez, Diputado federal por el partido guinda.

A estas aspiraciones se sumó la Diputada Elizabeth Mateos, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, quien el pasado 7 de noviembre anunció su próxima afiliación al partido guinda, con el propósito de competir por la Alcaldía Iztacalco en las elecciones de 2024.

#Iztacalco merece un gobierno con intereses comunes a sus habitantes, que haga equipo con todos los sectores, por eso decidí afiliarme formalmente al @PartidoMorenaMx y participar en la encuesta para contender por este partido a la Coordinación de Comités de la #Alcaldía. pic.twitter.com/n8ke2NxRIh — Elizabeth Mateos (@Eli_Mateos_CDMX) November 7, 2023

Por la candidatura a encabezar el Gobierno de Iztapalapa ya alzaron la mano: Martha Ávila, Diputada local; Aleida Alavez, Diputada federal; el Senador Gabriel Hernández; y Carlos Cervantes Godoy, Diputado local, todos bajo el amparo del partido Morena. Mientras que por el PRD, Karen Quiroga, exdiputada local, confirmó al diario Excélsior que buscaría contender.

En los comicios de 2024, Luis Gerardo Quijano, actual Alcalde priista de la Magdalena Contreras, ya confirmó que buscará reelegirse. Mientras que por parte de Morena el Diputado local Fernando Mercado Guaida estaría en busca de esta candidatura, así como Patricia Ortiz Couturier, exalcaldesa de la demarcación.

Miguel Hidalgo sería otra Alcaldía en donde podría haber reelección, misma que estaría buscando el Alcalde panista Mauricio Tabe. Por su parte, Claudia Galaviz, procuradora social de la Ciudad de México, ya hizo públicas sus aspiraciones a contender por la demarcación con Morena, según una entrevista concedida al diario Excélsior.

También en Tlalpan, la Alcaldesa por el PRD, Alfa González, confirmó que buscará reelegirse por tres años más, de acuerdo con una entrevista que otorgó al diario Excelsior. No obstante, tendrá competencia por parte de los diputados locales morenistas, Carlos Mirón Hernández y Xóchitl Bravo expresaron a diversos medios de comunicación que buscarán contender por esa demarcación en las elecciones de 2024.

En busca de la candidatura para el Gobierno de Xochimilco, diversos medios han manejado el nombre de la Diputada local del PT Circe Camacho, pero no sería el único, ya que por parte de Morena se mencionan a la Diputada federal Flor Ivone Morales y a la directora de Inclusión Social y Bienestar de la Alcaldía, Erika Lizeth Rosales Medina.

Mientras que por parte de la oposición, los que estarían interesados en unirse a la competencia electoral por Xochimilco el próximo año serían: Wendy González, Diputada federal; y Héctor Seúl Téllez Hernández, también Diputado federal, aunque ninguno de ellos ha oficializado nada

Para las alcaldías Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza se manejan de manera extraoficial varios nombres, sin embargo, hasta el momento de la redacción de esta nota no había información oficial.

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.