Enfermedad X y la Estrategia de Control

La Organización Mundial de la Salud (OMS) acuñó el nombre genérico “Enfermedad X” en febrero del 2018. Es la descripción de un escenario hipotético causado por una enfermedad contagiosa que tendría una conducta de dispersión global, una pandemia.

La estrategia para la Enfermedad X se elaboró con la información disponible respecto a las pandemias y su conducta. Se hicieron proyecciones respecto a la velocidad de transmisión comunitaria, las tasas de mortalidad, los posibles tratamientos y vacunas.

La elaboración de la estrategia para la Enfermedad X inició en el año 2015 y se revisa anualmente desde entonces. En este marco de estudio se han colocado enfermedades como las causadas por los virus del Zika, del Ébola, la fiebre de Lassa y recientemente el SARS-CoV-2 causante de la COVID-19.

El doctor Jonathan Quick, especialista en el manejo de eventos emergentes en salud pública, menciona que la estrategia es sensata y evita que las crisis epidemiológicas relacionadas con enfermedades infecciosas sean manejadas con una respuesta alrededor del “pánico y la complacencia”. En su libro The End of Epidemics el doctor Quick identifica siete estrategias científicas, las cuales pueden poner fin a las epidemias antes de que comience, según el autor. Se toma en consideración la experiencia de las epidemias de VIH-SIDA, SARS y Ébola.

Es muy importante aclarar que se estará hablando de la Enfermedad X cada año ya que se realizan revisiones y esto puede ser malinterpretado por quienes no saben de que se trata esta estrategia.

Tal vez lo mas ambicioso de este proyecto es el alcance pretendido. La realización del plan “Enfermedad X” aspira a un entendimiento de la población, de las instituciones educativas, de los medios de comunicación, de los órganos de Gobierno, de las entidades sanitarias nacionales, regionales e internacionales.

La pandemia COVID-19 hizo pensar que el término “Enfermedad X” se refería a ella o a algo peor que se avecinaba relacionado a esa enfermedad, lo cual no es del todo cierto. Aun cuando esa pandemia, en mucho, debió ser manejada y enfrentada con la estructura de contención y de manejo propuesta por el proyecto “Enfermedad X” fue un ensayo que hizo evidente la falta de coordinación, la hegemonía del discurso desde países como Estados Unidos que se erigieron como los mandatarios de qué manejo, qué precauciones y qué medicamentos y vacunas eran las apropiadas. Se crearon barreras comerciales y geopolíticas que lograron anular un consenso global que considerara los dos hemisferios, y así se llegara a un plan de manejo después de un consenso.

Las pandemias han ocurrido y ocurrirán, y más nos vale tener un proyecto global de contención y manejo. Como aprendimos con la pandemia COVID-19, la velocidad con la que se transmiten las enfermedades infecciosas es muy rápida. En cuestión de semanas un brote local se convierte en un problema regional, o global. La necesidad de generar medidas eficientes no permite perder el tiempo en luchas económicas, geopolíticas o de egos inflados. Abrir esas puertas sólo le abre la puerta al éxito de una pandemia y ello trae dolor y muerte.

Muchas gracias.

Referencias

