Rosario Robles envía una carta a AMLO; acusa al Fiscal Gertz Manero de su detención

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).- Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y actualmente presa en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, acusó a Alejandro Gertz Manero, quien encabeza la Fiscalía General de la República (FGR), de orquestar su detención.

A través de una carta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), leída afuera de Palacio Nacional por Mariana Moguel, hija de la exencargada de Sedesol, y difundida en redes sociales, Robles Berlanga destacó que en los últimos días han salido a la luz diversas declaraciones presentadas por Julio Scherer, exconsejero de la Presidencia, publicadas en la revista Proceso, donde relató una presunta conspiración en su contra por parte de Gertz Manero.

Rosario Robles afirmó que le llegaron informes de que en 2019, previo a su detención, durante una conversación entre AMLO, el Fiscal y Scherer fue discutida la situación de la exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y el titular de la FGR los convenció de que la única manera de llegar a “peces más gordos” era presionarla al enviarla a prisión.

“Ahí se decidió mi suerte. Se armó toda una maquinaria, incluido el Juez/sobrino de apellido Padierna para atraparme en estos muros. Me convertí en rehén. Además de ser la única (por cierto mujer) privada de su libertad por la supuesta triangulación de recursos a las universidades (lo que hasta ahora no se ha demostrado, por el contrario, dicha hipótesis ha sufrido serios reveses en el Tribunal Administrativo)”, aseguró Robles Berlanga en la misiva.

Asimismo, afirmó que todo esto resultó confirmado por las declaraciones dadas por Gertz Manero el pasado 12 de agosto de 2020 en El Colegio de México (Colmex), ahí “señaló que estaría detenida hasta que decidiera ‘cooperar’, como lo había hecho Emilio Lozoya. ¿Qué pensará ahora de la supuesta cooperación del extitular de Pemex [Petróleos Mexicanos], si la propia Fiscalía decidió que nadie más estaba involucrado en los recursos obtenidos por el caso Odebrecht?”.

La exfuncionaria mencionó que Alejandro Gertz Manero esperaba que con la “tortura” ella les ratificara una historia que carecía de fundamentos y para salvarse tuviera que involucrar a terceros con diversas falsedades, por lo que optó por demandarlo.

“Él [Gertz Manero] esperaba que, con la tortura que significa la cárcel, de manera cobarde les ratificara una historia sin sustento. Que para salvarme a mí inculpara con falsedades a otros. Se equivocó. Y haciendo uso de mi derecho decidí demandarlo por esta situación a pesar de que eso significaba enfrentarme a un personaje que utiliza su cargo para venganzas, y a quien nadie le contradice porque le tienen miedo”, siguió Robles.

En dicha misiva, Robles resaltó que el Tercer Juez de Distrito le dijo a Gertz Manero que se había excedido en sus funciones, con ello violentó la presunción de inocencia de la exfuncionaria y “lo conminó a dejar de declarar”.

Esta mañana acudí al Palacio Nacional para entregarle al Pdte López Obrador una carta escrita a puño y letra de mi madre @Rosario_Robles_ para pedirle detenga al titular de la @FGRMexico en sus ánimos de venganza y saña contra ella. "Solo Usted puede ponerle un alto". pic.twitter.com/amU4X99cBR — Mariana Moguel Robles (@Mariana_Moguel) March 30, 2022

“Una licencia falsa, un Juez a modo, sin que yo supiera previamente que se me investigaba, sin que tampoco tuviera acceso a la carpeta con el tiempo suficiente, ni la posibilidad de diluir las acusaciones, se me privó de mi libertad. No importó que me presentara a la audiencia voluntariamente, que estuviera convencida de que ‘el que nada debe, nada teme’ (como usted lo ha dicho muchas veces), mi suerte estaba echada. Un grupo de tres hombres tomó la decisión de mi presente y de mi futuro”, manifestó.

Rosario Robles sostuvo que el delito por el que se le acusa no merece prisión preventiva, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) nunca presentó una denuncia en su contra y ni siquiera un procedimiento resarcitorio. También declaró que “tampoco importó” que la denuncia que sirvió como base para su imputación fuera presentada por Mexicanos Contra la Corrupción, “a quien AMLO descalifica constantemente”.

Además, pronunció que después de dos años y medio solamente tienen el falso testimonio de un “testigo protegido”, al que no se le han exigido pruebas ni se le ha llamado a comparecer ante la justicia, y cuestionó quien ha hecho estas negociaciones y ante qué instancias de la FGR, si fue Juan Ramos, como le han hecho saber, o el abogado Juan Araujo fungió como intermediario.

La exfuncionaria dijo que solamente López Obrador puede detener a Gertz Manero, pues le preocupa que los casos fallidos que ha llevado el Fiscal provoquen que descargue en ella su ira.

“Señor Presidente. Usted me conoce mejor que mucha gente, sabe que es una infamia lo que han hecho conmigo. Me preocupa que conociendo el talante del Fiscal, por el hecho de que se le han caído casos como el de los supuestos implicados por Emilio Lozoya, se ensañé aún más conmigo, abusando una vez más de su poder para mantenerme encerrada. Sólo usted puede ponerle un alto. No pido. Exijo justicia”, finalizó Rosario Robles en la carta firmada el 29 de marzo desde Santa Martha Acatitla.

A Robles Berlanga se le acusa de uso indebido del servicio público. La FGR la señala por omisión, lo que habría permitido que universidades públicas desviaran recursos mediante la subcontratación de servicios.

Robles ha explorado varias vías para lograr su libertad: amparos, cartas, cambio de equipo legal e incluso solicitó negociar con la Fiscalía un criterio de oportunidad o apegarse a la figura de procedimiento abreviado. No obstante, el Fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que que Robles no ha querido hablar sobre los implicados en la trama de corrupción como sí lo ha hecho Emilio Zebadúa González, quien fuera su Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu, y a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad bajo el cual le atribuyó cargos a Robles por el desvío de recursos públicos.

