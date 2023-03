INE ordena borrar dicho de AMLO “ni un voto a conservadores” de video de mañanera

Por Armando Ríos

Saltillo, 30 de marzo (Vanguardia).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) se pronunció favorablemente sobre una denuncia en la que se acusó al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de violentar la equidad en la contienda de los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México en este año.

La denuncia fue interpuesta por la Senadora Kenia López Rabadán, quien dijo que el pasado 27 de marzo, durante su conferencia matutina, el Presidente de México había realizado manifestaciones que le quitaron el carácter de imparcialidad que debe tener al ser funcionario público.

Las manifestaciones denunciadas, se dieron luego de ser cuestionado sobre el desecho de un Magistrado de la Corte aplicado al Plan B que cambia los sistemas electorales en México y sus novedades, a lo que respondió que un Plan C sería que en las siguientes elecciones no se vote por los bloques conservadores.

“Ahora, hay un Plan C, que no estén pensando que ya terminó todo. (…) que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación”, dijo el mandatario federal.