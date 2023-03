Empresario es baleado en restaurante de Mazatlán; 3 extranjeros más resultan heridos

El ataque se registró en un restaurante de brochetas sobre avenida Rafael Buelna casi esquina con Reforma, en Lomas de Mazatlán.

Mazatlán, 30 de marzo (Noroeste).- A unas horas de que inicie el operativo de vigilancia de Semana Santa, en plena zona turística se registró un ataque a balazos en un restaurante de Mazatlán, Sinaloa.

La agresión se reportó a las 19:50 horas del miércoles en un restaurante de brochetas ubicado en avenida Rafael Buelna casi esquina con la avenida Reforma, en Lomas de Mazatlán.

En el lugar, Édgar “N”, de 49 años y empresario, fue agredido cuando se encontraba cenando.

Versiones señalan que un hombre ingresó al restaurante y sin mediar palabra disparó a quemarropa contra uno de los comensales, el cual quedó gravemente herido y tendido entre las mesas.

Paramédicos de Bomberos Veteranos trataron de estabilizar al herido quien tenía dos heridas de bala visibles, una a la altura del tórax y otra en la pierna derecha a la altura del fémur, quien fue trasladado de urgencia a un hospital.

Además, tres extranjeros de origen canadiense que se encontraban en el lugar resultaron heridos con esquirlas; uno de ellos presentó una herida en una pierna a la altura de la rodilla derecha, otro en la pantorrilla izquierda y una mujer resultó herida en el tobillo izquierdo; también fueron trasladados para su atención médica.

Policías Estatales y municipales resguardaron la zona y realizaron un recorrido para tratar de dar con el atacante, quien se presume se dio a la fuga corriendo hacia la Zona Dorada por la Rafael Buelna.

